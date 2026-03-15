Sanremo Top, Carlo Conti ride sulla polemica con Samurai Jay: "Perchè i ballerini non hanno gli stessi jeans? Li ho comprati a mia moglie"
Il conduttore torna sulla delicata polemica esplosa nel finale del Festival e la chiude a modo suo
Nel corso delle seconda e ultima puntata di Sanremo Top, Carlo Conti si diverte e buttare in risata una delle ultime polemiche che l’hanno travolto sul finire di Sanremo 2026 e per la precisione, provocata da una sua battuta, detta in diretta nazionale, alla moglie Francesca Vaccaro, durante la serata più seguita, quella della finale all’Ariston.
Carlo Conti chiude con una serata la polemica dei jeans a Sanremo
Stiamo parlando proprio della battuta sui famosi jeans di una delle ballerine che avevano accompagnato l’esibizione di Samurai Jay, jeans di scena che lasciavano scoperto l’intero lato b. Il conduttore, finita l’esibizione, si è rivolto scherzando alla moglie che seguiva la finale seduta nella prima fila in platea e ha detto: "Mogliettina mia, so che ti piacciono i jeans, ma i jeans così no, per favore". Quella battuta non era affatto piaciuta nè a parte dell’opinione pubblica, nè alla ballerina del corpo di ballo del rapper che aveva chiesto addirittura le scuse pubbliche al conduttore, per essere stata sessualizzata a causa di un ambito di scena.
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Carlo Conti aveva sottolineato che la sua era una battuta e non voleva mancare di rispetto a nessuno, ma insomma la querelle è andata avanti per un po’. Questa sera c’è anche Samurai Jay tra i cantanti che si esibiscono, e quando finisce di cantare, accompagnato dai suoi ballerini, Carlo Conti ne approfitta per fare, una nuova battuta in tema: "E perché non li hai portati i jeans di Sanremo?" scherza il direttore artistico del Festival 2026, "Ti avevo detto vestili come a Sanremo, con gli stessi jeans, anche perché, alla fine, io li ho comprati a mia moglie!" Il rapper ride, il pubblico pure, finalmente pare che si sia arrivati a mettere un punto alla vicenda, che però poi viene ripresa dallo stesso conduttore.
Più tardi, nel corso della serata infatti, parlando con Maria Antonietta e Colombre che raccontano il loro rapporto di coppia nella vita oltre che artistica, spiegando che per loro la prima cosa è il rispetto, Carlo Conti riprende il discorso: "Io ho scherzato prima, a proposito di quella cosa dei jeans di cui mi hanno accusato come polemica a Sanremo", precisa. "Ma la cosa più importante in una coppia è il rispetto e la complicità"
Finita lì? No ,perché Carlo Conti, in un altro momento ancora della puntata di sabato 14 marzo che conclude Sanremo Top non rinuncia a fare un’ultima battuta sul casa dei jeans. Succede davanti ai ballerini di J Ax che indossano dei jeans di scena che lasciano scoperte completamente le cosce, e il conduttore a quel punto esclama: "Ah, ecco dove erano finiti i famosi jeans!" Un modo per chiuderla, finalmente, con il sorriso.
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