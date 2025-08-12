Sanremo 2026, colpaccio di Carlo Conti: Tiziano Ferro in gara (dopo lo scivolone all’Ariston con Fiorello) Il cantautore di Latina potrebbe essere a un passo dalla kermesse canora. Non ha mai partecipato prima come concorrente. Ma i nodi da sciogliere restano tanti. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Potrebbe essere a un passo dal colpaccio, Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo, già al lavoro per l’edizione del 2026, sembra infatti intenzionato a portare (per la prima volta in assoluto) Tiziano Ferro in gara all’Ariston. L’indiscrezione è di quelle pesantissime, e anche se i nomi ufficiali per la prossima kermesse verranno annunciati solo a dicembre, i social non stanno già nella pelle. Mentre Tiziano, che nel 2020 era passato da Sanremo nelle vesti di co-conduttore, potrebbe cogliere l’occasione per farsi perdonare un vecchio ‘sgarbo’ all’amico Fiorello. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Sanremo, Carlo Conti e l’indiscrezione clamorosa su Tiziano Ferro

Sono voci di corridoio, per ora. Ma tanto basta a mettere in allerta i fan di Tiziano Ferro, dato che il cantante potrebbe sbarcare – lo riporta un’indiscrezione recente – per la prima volta al Festival di Sanremo. Il cantautore romano non ha mai partecipato da concorrente alla kermesse, e se davvero questa sarà la volta buona, gran parte del merito dovrà andare (per forza di cose) al direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Ma esattamente quali notizie sono trapelate finora?

Stando a quanto riportato da Vanity Fair, "Carlo Conti sta già lavorando alla nuova edizione di Sanremo 2026 e ha in serbo il colpaccio. Portare in gara, per la prima volta assoluta, Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina, che da anni vive a Los Angeles, è stato sul palco dell’Ariston come ospite per la prima volta nel 2006 e nel 2020 è stato uno dei co-conduttori con Amadeus e Fiorello. Ma mai in competizione…Tiziano stavolta è pronto a scendere in campo. Comunque vada, sarà un successo!".

Il precedente (controverso) di Tiziano Ferro all’Ariston

In attesa di ulteriori dettagli sulle trattative, torna alla mente l’ultimo episodio, controverso, che ha coinvolto Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston. Nel 2020, durante la seconda serata del Festival condotto da Amadeus, era nato un caso mediatico quando Tiziano Ferro, costretto a esibirsi a tarda ora, aveva lanciato una frecciatina al collega Fiorello. "Fiorello statte zitto", aveva sentenziato il cantante. Ma Amadeus, nella conferenza stampa del giorno dopo, aveva definito la frase una "battuta infelice" dovuta all’ora tarda, difendendo Fiorello ("illumina il Festival") e proponendo ironicamente l’hashtag #fiorelloparlaquantovuoi.

La polemica era poi rientrata gradualmente. Ma il fatto di essersi ‘congedato’ dall’Ariston con questa macchia, ora, potrebbe convincere Tiziano a riprovarci partendo da zero. Come concorrente, stavolta. Con altissime possibilità di portarsi a casa la vittoria finale. Vedremo allora se il corteggiamento di Conti andrà davvero a buon fine.

