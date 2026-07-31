Sanremo, Stefano De Martino avvistato insieme a Salmo: il pranzo accende i rumors e il Festival prende già forma Un incontro riservato in Sardegna, con manager e consulenti al tavolo, alimenta le indiscrezioni sui preparativi della prossima edizione della kermesse e sul possibile coinvolgimento del rapper.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate è ancora nel pieno, ma dietro le quinte del prossimo Festival di Sanremo il lavoro sembra essere già entrato nel vivo. A far discutere, nelle ultime ore, è stato un incontro che non è passato inosservato: Stefano De Martino è stato infatti fotografato insieme a Salmo durante un pranzo in Sardegna. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, hanno immediatamente acceso le ipotesi su quello che potrebbe essere uno dei primi tasselli del nuovo corso della manifestazione, che vedrà il conduttore alla guida della kermesse.

Stefano De Martino e Salmo in Sardegna: un incontro che fa discutere

Secondo quanto ricostruito, Stefano De Martino avrebbe raggiunto la Sardegna per una trasferta molto breve, durata poco più di un giorno, con un obiettivo ben preciso. Come riportato dal settimanale, "Stefano, infatti, è andato in Sardegna per poco più di un giorno con un compito preciso: incontrare Salmo. Lo ha fatto in un ristorante fuori mano, vicino all’abitazione del rapper. E con loro, seduti a tavola, c’erano il manager di Salmo e il consulente musicale di Stefano, Fabrizio Ferraguzzo." La presenza, oltre ai due protagonisti, del manager dell’artista e del consulente musicale del conduttore rende difficile pensare a un semplice pranzo tra conoscenti. Tutti gli elementi sembrano infatti suggerire che si sia trattato di un incontro professionale, anche se, almeno per il momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul contenuto della conversazione.

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L’ipotesi Festival Sanremo prende quota

Le fotografie diffuse hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni secondo cui De Martino starebbe già lavorando alla costruzione del cast della prossima edizione del Festival di Sanremo. Da settimane, infatti, si rincorrono voci secondo cui il nuovo direttore artistico starebbe incontrando artisti, manager e addetti ai lavori con l’intenzione di mettere insieme uno spettacolo capace di coniugare musica, intrattenimento e grandi nomi. Secondo le ricostruzioni emerse, l’obiettivo sarebbe quello di convincere Salmo a salire sul palco dell’Ariston, magari come concorrente tra i Big. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma il faccia a faccia rappresenta un indizio che ha inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati.

Il rapporto particolare tra Salmo e il Festival di Sanremo

L’eventuale partecipazione del rapper avrebbe anche un valore simbolico, considerando il suo rapporto piuttosto particolare con il Festival di Sanremo. Nel corso degli anni, infatti, Salmo ha mantenuto una posizione altalenante nei confronti della manifestazione. In passato aveva scelto di non partecipare alla gara, mentre nel 2023 era tornato sul palco della rassegna come ospite, prima con un’esibizione dalla nave Costa Smeralda e poi durante la serata delle cover, affiancando Shari in un medley che comprendeva anche Zucchero. Un ritorno che aveva fatto discutere e diviso il pubblico, ma che aveva confermato come il legame con la manifestazione non fosse affatto chiuso.

Nei giorni scorsi, inoltre, l’artista aveva raccontato con sincerità il proprio rapporto con le esibizioni dal vivo, spiegando: "Non amo particolarmente i palchi. Mi piacciono, ma è anche un sacrificio enorme. Ogni volta devo prepararmi mentalmente, perché stare davanti a migliaia di persone richiede tantissima energia." Parole che sembravano indicare una certa distanza dalle grandi scene televisive.

Un Festival ancora tutto da costruire

Se davvero il conduttore sta iniziando a delineare il volto del suo primo Festival di Sanremo, il confronto con uno degli artisti più rappresentativi della scena rap italiana potrebbe essere uno dei primi passi di un progetto più ampio. Del resto, secondo quanto riportato dal settimanale, "Oggi il rapper ha un amico in più. De Martino da mesi si sta spostando per raggiungere cantanti e ospiti per il suo Sanremo. Lo scopo è quello di allestire un grande spettacolo." Le trattative sembrano già in corso e, anche se per ora mancano conferme ufficiali.

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