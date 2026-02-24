Sanremo, vince la nostalgia di Amadeus: i numeri (sorprendenti) contro Carlo Conti e la tentazione della Rai
A poche ora dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, emerge un sondaggio che rivela la reale preferenza degli italiani e chi guarderà questa edizione.
È ormai tutto pronto per il grande debutto del Festival di Sanremo 2026, che anche quest’anno vedrà alle redini Carlo Conti in veste di conduttore e direttore artistico. A qualche ora dall’inizio di questa edizione, però, Youtrend ha realizzato alcuni sondaggi per testare l’interesse degli italiani verso il Festival, scoprire la preferenza del pubblico tra Carlo Conti e Amadeus, e capire quali sono i principali difetti della kermesse secondo gli spettatori: i numeri parlano chiaro. Ecco i dettagli.
Sanremo, i numeri parlano chiaro: vince la nostalgia di Amadeus
A poche ore dall’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2026, quale momento migliore se non questo per mettere alla prova l’interesse degli italiani verso il Festival e, soprattutto, le preferenze del pubblico sul tema conduttori. Nelle ultime ore, Youtrend ha realizzato proprio alcuni sondaggi ad hoc, e i risultati non lasciano davvero dubbi: Amadeus rimane il conduttore preferito dagli italiani con il 38% dei consensi, rispetto al 23% ottenuto da Carlo Conti. La distanza tra i due si allarga ancor di più nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni che vede il 56% di preferenze per Amadeus e il 18% per Conti, un gap che tende invece a ridursi salendo con l’età.
Che nell’aria di Sanremo vi fosse una certa nostalgia di Amadeus era in realtà risaputo, e questo sondaggio non fa che confermarlo ulteriormente. Chissà che questo non possa invogliare la rete ammiraglia a rifletterci attentamente, proponendo ad Amadeus il grande ritorno sul palco dell’Ariston (e soprattutto alla Rai) dopo i due anni molto deludenti passati a Canale Nove. Ricordiamo infatti che Carlo Conti ha già sottolineato più volte che questa sarà la sua ultima edizione di Sanremo, e di conseguenza per il 2027 i giochi rimangono aperti.
Sanremo 2026: "Il 47% degli italiani prevede di seguire almeno alcune serate"
Tra i sondaggi di Youtrend è emerso anche una netta spaccatura tra chi guarderà il Festival e chi invece seguirà altri canali. Nel dettaglio, il 43% degli intervistati ha rivelato che non seguirà la kermesse, mentre i fan che cercheranno di non perdere nemmeno una serata equivalgono al 17% dei votanti. Sale invece al 30% il numero di persone intenzionate a guardare almeno alcune serate. Questo significa che in tutto, a guardare almeno in parte questo Festival sarà quindi il 47% degli italiani.
Passando infine ai difetti principali del Festival di Sanremo, il 30% degli intervistati ha scelto come difetto peggiore le polemiche legate alla politica, che anche quest’anno non si sono risparmiate. A seguire troviamo con il 28% la durata delle serate e con il 19% la qualità della musica. Il pregio? Al primo posto con il 19% troviamo, ovviamente, la capacità della kermesse di unire l’Italia almeno per cinque giorni.
