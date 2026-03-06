Sanremo, lo ‘sgarbo’ di Eddie Brock a Carlo Conti: “Ecco cosa mi sono tatuato dopo il Festival” Il cantante in gara al Festival 2026, classificatosi ultimo, ha chiamato Fiorello in diretta a La Pennicanza. Lanciando un messaggio al direttore artistico molto chiaro.

Altro giorno, altra puntata (dissacrante) de La Pennicanza. Anche oggi nel programma di Fiorello e Biggio si è tornato a parlare di Sanremo e dintorni, con una videochiamata ‘pungente’ dal cantante Eddie Brock, arrivato 30esimo in classifica nell’ultima edizione. L’artista romano non ha esitato a mostrare il suo ‘ringraziamento’ speciale al Festival, con la complicità maliziosa dello showman Rai. Non è mancato, poi, l’ennesimo commento sulla vicenda Cazzullo-Sal Da Vinci, e un annuncio inatteso dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Sanremo, le parole di ‘Mattarella’ su Cazzullo e Da Vinci

Oggi La Pennicanza si è aperta con un omaggio al Corriere della Sera, che festeggia in questa giornata i 150 anni dalla sua fondazione. A questo proposito, è intervenuto in trasmissione il Presidente Mattarella (al solito, imitato superbamente da Fiorello) che stasera sarà al Teatro La Scala di Milano per le celebrazioni del giornale. "Non vedo l’ora di incontrare Cazzullo e portargli i saluti di Sal Da Vinci", ha scherzato il Capo di Stato. Poi l’attacco inaspettato a un membro del governo: "Ho un diavolo per capello, purtroppo la vicenda Crosetto ha rivoluzionato la mia agenda, ieri sera nell’orario ‘clou’ della giornata ho ricevuto il Ministro della Difesa…io purtroppo a quell’ora guardo la ghigliottina di Liorni, invece ero bloccato a sentire le scuse di Crosetto!".

La puntata è poi proseguita con una rapidissima video-chiamata a Maria Esposito, giovane protagonista della nuova stagione di "Mare Fuori". Ma il vero momento topico dell’episodio è scattato quando Fiorello ha fatto riascoltare in studio le canzoni protagoniste dell’ultimo Sanremo. E il pubblico ha dedicato un’ovazione a un brano in particolare, "Avvoltoi" di Eddie Brock, nonostante si fosse classificato ultimo in gara. Come per magia, poi, proprio il cantante romano ha deciso di chiamare Fiore in diretta.

Lo ‘sgarbo’ di Eddie Brock a Carlo Conti

"Mi sono fatto il tatuaggio 30!", ha esclamato Brock con un sorriso malizioso. E subito Fiorello gli ha dato manforte: "Non è facile arrivare 30esimo, è come fare 13! Sei in compagnia di Vasco Rossi, di Zucchero con ‘Donne’, di Tananai, di Adriano Celentano con ‘Il ragazzo della via Gluck’!". Una stoccata esplicita al Festival di Conti non è arrivata, ma è chiaro che il successo che sta avendo il brano di Brock la dice lunga sulla rilevanza della classifica. "È già un sogno essere stati lì", ha concluso quindi l’artista prima di congedarsi, "arrivare trentesimi è ancora più un sogno…".

