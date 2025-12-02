Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo ‘floscio’, Pier Silvio Berlusconi prepara il ribaltone (con Gerry Scotti)

Con un Sanremo 2026 senza superbig e già criticato sui social, Pier Silvio Berlusconi valuta un contrattacco Mediaset: palinsesti forti durante il Festival

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

L’annuncio dei cantanti di Sanremo 2026 non ha lasciato l’effetto sperato: l’assenza di veri superbig e una lineup dominata da rapper emergenti hanno sollevato più di un sopracciglio. Sui social il malcontento è esploso e, mentre Carlo Conti difende le sue scelte, la concorrenza osserva con attenzione. A Mediaset, Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando una mossa inattesa: non fermarsi durante la settimana sanremese. L’obiettivo? Trasformare un Festival percepito come "debole" in un’opportunità strategica per Canale 5.

Mediaset all’attacco: la strategia per approfittare di un Sanremo senza stelle

Il quinto Festival targato Carlo Conti, anticipato al Tg1 con i trenta Big ufficiali, non ha convinto pubblico e addetti ai lavori. A fronte di oltre 300 canzoni ascoltate, il direttore artistico ha puntato su un cast giovane e fortemente orientato alla scena urban, una scelta che però molti giudicano sbilanciata. Manca l’effetto sorpresa, mancano i nomi capaci di catalizzare l’attenzione nazionale: Ghali, Elodie, Mahmood, Mengoni, Annalisa che negli ultimi anni hanno garantito hype e ascolti record.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il rischio, secondo una parte del pubblico, è quello di un Festival "senza spina dorsale", poco competitivo e dalla qualità altalenante. Non stupisce quindi che, parallelamente alle critiche, si siano accesi i radar di Mediaset. La rete potrebbe sfruttare il momento per una contromossa insolita: non spegnere il palinsesto durante le cinque serate dell’Ariston. Se il pubblico davvero diserterà Sanremo, per Canale 5 potrebbe aprirsi una finestra rara per erodere share proprio nella settimana considerata intoccabile.

La mossa di Pier Silvio: Gerry Scotti, soap turche e prime serate "in attacco"

Un piano che, secondo indiscrezioni, potrebbe contemplare una programmazione tutt’altro che "di rispetto". Tra le ipotesi in campo spicca il mantenimento della fascia serale più forte: da La Ruota della Fortuna versione prime time con Gerry Scotti – uno dei volti più solidi e trasversali di Mediaset – fino alle amatissime soap turche, veri gioielli d’ascolto dell’ultimo biennio. A questo blocco si aggiungerebbero titoli di punta come C’è Posta per Te, che storicamente domina il sabato sera, e l’offerta informativa di Rete 4, insieme al ritorno della controprogrammazione di Italia 1 con Le Iene.

Una scelta simile aveva già premiato Mediaset in passato, quando l’azienda decise di non sospendere la propria macchina televisiva durante il Festival, ottenendo risultati sorprendenti. Se davvero il pubblico dovesse cercare alternative a un Sanremo percepito come poco esaltante, Canale 5 diventerebbe il rifugio naturale. E ogni punto di share sottratto alla Rai, in una settimana così simbolica, avrebbe un impatto pesante sia sull’immagine sia sulle strategie future della kermesse. Pier Silvio Berlusconi, dunque, osserva e attende: il Festival 2026 potrebbe trasformarsi da evento intoccabile a terreno ideale per un ribaltone televisivo.

Potrebbe interessarti anche

I Cesaroni - Viola come il mare

Fiction Mediaset, Berlusconi stoppa i suoi gioielli: da I Cesaroni 7 a Francesca Chillemi, il nuovo calendario

Le nuove serie del Biscione non vedranno la luce prima del nuovo anno per sfidare la...
La Ruota della Fortuna si allunga: nuova calendario e puntata extra prima serata

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non si ferma più: la nuova programmazione (e De Martino trema)

Mediaset allunga La Ruota della Fortuna fino a fine 2025: Gerry Scotti domina l’acce...
Pier Silvio Berlusconi

Non solo Gerry Scotti, Mediaset svolta anche in prime time: i numeri del sorpasso alla Rai

Da gennaio 2025 ad oggi i dati parlano chiaro: il gruppo guidato da Pier Silvio Berl...
Rosario Fiorello

Fiorello ‘asfaltato’ da Pier Silvio: “L’avete fatta fuori dal vaso”. E Carlo Conti lo attacca su Sanremo

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha preso di mira Al Bano e si...
Max Giusti Scherzi a Parte

Max Giusti, anche Scherzi a Parte: la scommessa totale di Pier Silvio Berlusconi sull’erede di Gerry Scotti

Scherzi a Parte torna in tv dopo tre stagioni con Max Giusti, che diventerà uno dei ...
Grande Fratello Vip, Signorini presenta la lista a Berlusconi

Grande Fratello Vip, Signorini da Pier Silvio Berlusconi: “Ecco il cast”, la lista al vaglio e i primi nomi

L'ok finale spetta all'ad Mediaset ma tra i nomi pare ci siano perfino Walter Zenga ...
Anticipazioni Gigi e Vanessa - Insieme, ospiti e scaletta del 26 novembre

'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo

Stasera seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in...
Rosario Fiorello

La Pennicanza, Fiorello affossa La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Pier Silvio: "Non lo allungate"

Nella puntata di oggi, giovedì 20 novembre, lo showman si è collegato in diretta con...
Ascolti 27 novembre 2025

Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla)

La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. In...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
BigMama

BigMama
Dardust

Dardust

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963