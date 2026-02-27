Trova nel Magazine
Sanremo 2026, recap terza serata: l'incursione imprevista di Belen, l'incidente tecnico di Alicia Keys e la gaffe di Raf

Dalla consacrazione delle Nuove Proposte ai blitz improvvisi sul palco e agli errori tecnici che costringono la pubblicità. Ecco cosa è successo ieri sera.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha mescolato emozione, ironia e colpi di scena in una delle puntate più ricche di questa edizione. Dalla vittoria di Nicolò Filippucci tra le Nuove Proposte agli appelli per la pace e contro il bullismo, il palco dell’Ariston è diventato spazio di celebrazione ma anche di riflessione. Non sono mancati i momenti di grande spettacolo, tra gag irresistibili, ospiti internazionali e piccoli imprevisti tecnici. Tra performance attese, siparietti comici e incursioni inaspettate, la serata ha tenuto il pubblico incollato fino all’ultimo minuto. In questo video vi mostriamo i nove momenti che hanno segnato la terza serata, e che potreste addirittura esservi persi! Scoprite tutto nel video.

