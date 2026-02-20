Sanremo, la Rai spiazza tutti con un annuncio a sorpresa: "Ecco chi presenterà il Festival nel 2027" Nella puntata di oggi de La Pennicanza, su Rai Radio 2, il dg di Viale Mazzini è intervenuto a sorpresa lasciandosi scappare un dettaglio. Ecco che cosa ha detto.

Si è conclusa un’altra settimana di Pennicanza, con rivelazioni a raffica su Sanremo e bordate (inevitabili) a Carlo Conti, ormai vittima favorita di Rosario Fiorello. Nella puntata di oggi, 20 febbraio, è arrivata anche un’ammissione inaspettata del dg Rai Roberto Sergio, che senza volerlo ha anticipato il nome del conduttore del Festival 2027. Mentre Fiorello, sempre più bersagliato dai colleghi nel mondo dello spettacolo, si è scagliato senza mezze misure contro Paolo Petrecca. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sanremo, l’ammissione Rai sul conduttore del Festival 2027

Anche oggi la puntata de La Pennicanza si è occupata soprattutto di Sanremo e dintorni. "Siamo noi che stiamo facendo l’hype su Sanremo", ha esordito Fiorello con orgoglio, "siamo noi che stiamo mettendo in giro notizie false e tendenziose!". E subito lo showman è stato raggiunto al telefono dal direttore generale Rai, Roberto Sergio. "Ti chiamavo perché so che sei in difficoltà, non ti chiama più nessuno…quindi è arrivato il momento di starti vicino", ha scherzato il dirigente. E Fiore ne ha approfittato per ‘scucirgli’ una confessione: "Può dirci qualcosa che non sappiamo del futuro di questa azienda, su Sanremo dell’anno prossimo?". "Chi, De Martino?", è stata la replica quasi involontaria di Sergio. Che ha scatenato, ovviamente, una gioia incontenibile nel conduttore de La Pennicanza: "De Martino presenterà Sanremo, l’ha detto Roberto Sergio!".

A seguire, Fiore si è sfogato nuovamente per gli attacchi ricevuti di recente. "Oh, se n’è inca**ato un altro", ha sentenziato, "ma tu lo sai che mia madre questa mattina mi guarda e mi fa ‘Ma che stai facendo? Ma ti litighi con tutti?’…Ieri abbiamo fatto due battute innocue e si è arrabbiato il Petrecca…l’ex direttore di Rai Sport…c’è uno in Italia che non abbia fatto una battuta su di lui? Se l’è presa con me, con l’anello debole! Ma sai perché? Perché dice ‘tu sei in Rai…’".

La lite a Sanremo e lo scoop di Corona

Di Sanremo si è parlato anche in relazione a una presunta lite, che sarebbe scoppiata di recente dietro le quinte. "Pare che due cantanti si siano appiccicati", ha rivelato Fiorello, "hanno litigato di brutto per una camera d’hotel, anzi per un bagno…allora se tu ragioni chi può litigare per un bagno? Gente con la prostata infiammata…quindi andiamo a cercare tra quelli che hanno superato gli ‘anta’, gli unici che mi vengono in mente sono Masini e Raf!".

In chiusura, è intervenuto anche Corona (imitato da Fiorello) per annunciare uno scoop improbabile sul Festival: "Ho le chat…cerchiamo di capire perché Masini e Fedez cantano insieme…Vi ricordate quando Fedez baciò Rosa Chemical? Provate a immaginare la stessa cosa ma con Masini…Che schifo! Volete sapere qual è il titolo della canzone che canteranno? ‘Uccellone’!".

