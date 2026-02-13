Sanremo, “primi malumori” tra i big e l’agente (potentissima) che ‘domina’ il Festival: il retroscena
Dietro le quinte si fa un gran parlare di un'importante manager che avrebbe 'in mano' co-conduttori e concorrenti. E intanto cresce la preoccupazione per Laura Pausini.
A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, emergono i primi retroscena sul dietro le quinte della kermesse più attesa dell’anno. E stavolta, a finire sotto i riflettori non è un cantante o un conduttore, ma l’agente che quest’anno sembrerebbe avere in mano le chiavi dell’Ariston: Dalia Gaberscik. Mentre pare che la futura co-conduttrice Laura Pausini sia al momento in netta difficoltà. Ecco di seguito tutti i dettagli.
Sanremo, chi è l’agente che ‘domina’ il Festival 2026
Figlia del compianto Giorgio Gaber, Dalia Gaberscik è da anni una delle figure più potenti nel panorama musicale italiano. E l’edizione 2026 del Festival di Sanremo segna in questo senso un record assoluto per lei. Tra i suoi assistiti, infatti, figurano nomi di primo piano sia tra il cast di concorrenti che tra i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti. Da Laura Pausini, quest’anno nelle vesti inedite di presentatrice, a Gianluca Gazzoli, che ha guidato Sanremo Giovani. Passando poi per Achille Lauro, anche lui tra i co-conduttori, Eros Ramazzotti, super ospite musicale, e infine Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga.
Insomma, l’influenza ‘silenziosa’ di Gaberscik non è certo passata inosservata. E pare che dietro le quinte del Festival i malumori siano già evidenti, soprattutto tra chi crede che il potere di questa agente possa in qualche modo determinare gli esiti della gara. Naturalmente, il vincitore verrà decretato da giurie e televoto, ma la concentrazione di potere nelle mani di un unico agente ha inevitabilmente alimentato speculazioni di ogni genere.
Laura Pausini nel mirino dei social dopo le Olimpiadi
Nel frattempo, si fa largo una certa apprensione nello staff di Laura Pausini. La cantante romagnola ha ricevuto critiche pesanti sui social dopo la sua interpretazione dell’inno nazionale, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Molti utenti hanno contestato lo stile vocale troppo enfatico e sono circolate voci, mai confermate, sul presunto utilizzo del playback.
Ora, con queste cinque serate da affrontare a Sanremo, il timore è che le polemiche possano riaccendersi in fretta, trasformando il Festival in un campo minato mediatico per l’artista. Laura Pausini, del resto, ha un rapporto complicato con una parte del pubblico online italiano, che spesso la prende di mira con commenti al vetriolo. Stavolta a prendere le sue difese è intervenuto nientemeno che Vasco Rossi, che su Instagram ha voluto spezzare una lancia in favore della collega: "Ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile, con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento, che un’artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare". Ma l’endorsement del ‘Blasco’ potrebbe non bastare a mettere da parte le preoccupazioni.
