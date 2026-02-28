Sanremo: Pausini risponde (gelida) alla frecciata di Grignani, e Carlo Conti commenta le accuse di Alessandro Gassmann Tensioni nella serata cover di Sanremo 2026, dopo le frecciate di Grignani e Gassmann, arrivano le repliche glaciali dei conduttori in conferenza stampa.

Sanremo 2026 continua a regalare colpi di scena, stavolta tra frecciate tra cantanti e chiarimenti dei conduttori. Durante la quarta puntata, dedicata alle cover, Gianluca Grignani e Laura Pausini sono stati protagonisti di una polemica, così come Conti e l’attore tanto amato dalla Rai Alessandro Gassman. Oggi, in conferenza stampa, sono arrivate quindi le risposte dei conduttori di Sanremo alle recenti critiche.

L’antefatto: le frecciate di Grignani e Alessandro Gassman

Come sappiamo, ieri sera Gianluca Grignani ha duettato con Luchè interpretando il suo celebre brano "Falco a metà". Al termine dell’esibizione, il cantautore ha ironicamente indirizzato una stoccata a Laura Pausini, chiedendo a Carlo Conti: "Grazie, c’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così la posso contattare…". Il riferimento non è passato inosservato e ha riportato alla memoria i dissapori tra i due artisti nati la scorsa estate in merito alla cover di "La mia storia tra le dita". Intanto, da casa Alessadro Gassmann non ha preso bene la presenza di Morandi sul palco durante l’esibizione del figlio Tredici Pietro: "Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Dico sempre quello che penso, mi rode il c**o".

Sanremo: la risposta della Pausini a Grignani in conferenza stampa

Laura Pausini, pur non presentandosi sul palco dopo l’esibizione come aveva fatto con altri cantanti, non ha però evitato il confronto durante la conferenza stampa di oggi. Con tono deciso e diretto ha dichiarato: "Rispondo io perché il gossip tira di più. Il numero ce l’ha, non ho mai cambiato numero, Aspetto, sono qui. Faccio la cantante, faccio del mio meglio", sottolineando che non c’è alcun problema nel mettersi in contatto con lei.

Sanremo 2026: la replica di Carlo Conti ad Alessandro Gassmann

Non meno intensa è stata la risposta di Carlo Conti alle accuse mosse da Alessandro Gassmann. Il conduttore ha voluto chiarire ogni possibile fraintendimento spiegando: "Il regolamento non prevede il divieto di venire sul palco con un parente, c’erano le mamme, lo zio di LDA dirige l’orchestra, anche la Brancale. Penso ci sia stato un fraintendimento. Se Alessandro mi avesse chiamato per fare il duetto, figurati l’avrei accettato subito. Alessandro è un grande." Il conduttore ha poi precisato la politica della serata riguardo alle promozioni: "Avevamo fatto una scelta: non abbiamo pubblicizzato nessuna fiction Rai, perché ce ne sono tantissime. Abbiamo pubblicizzato solo il film ma non fiction. Contrariamente al mio interesse abbiamo aumentato lo spot di rete, a differenza di altri anni, ogni pausa pubblicitaria dura 5-6 minuti, 2 minuti in più rispetto agli scorsi anni. Mi dispiace se c’è stato questo equivoco, come c’era stato anche con Argentero e anche lui non c’era per promuovere la fiction sua".

