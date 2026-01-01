Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai) Sanremo 2026 prende forma: Olly verso il ritorno all’Ariston come primo super ospite scelto da Carlo Conti, mentre in Rai tensioni interne

Il Festival di Sanremo 2026 inizia a scaldare i motori e, a pochi mesi di distanza dalla messa in onda, emergono già le prime indiscrezioni destinate a far discutere. Tra ritorni simbolici, strategie narrative e tensioni dietro le quinte, il clima attorno alla kermesse è tutt’altro che tranquillo. Carlo Conti starebbe lavorando alla costruzione di un Festival che dialoghi con il recente passato.

Olly primo super ospite di Sanremo 2026: ritorno all’Ariston

Secondo le voci più accreditate, il primo grande nome destinato a salire sul palco dell’Ariston sarebbe Olly. Il cantautore ligure, vincitore di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia, sarebbe pronto a tornare sul palco durante la serata inaugurale del Festival 2026, in programma martedì 24 febbraio. Un ritorno che avrebbe un forte valore simbolico e narrativo, perfettamente in linea con una tradizione che negli ultimi anni ha spesso legato un’edizione all’altra. La scelta di Carlo Conti andrebbe letta proprio in questa direzione: non un’operazione nostalgia, ma un modo per celebrare il percorso del vincitore uscente e rafforzare la continuità del racconto sanremese.

Olly non tornerebbe in gara, bensì come ospite d’onore, chiamato a rappresentare il passaggio di testimone tra il Festival appena concluso e quello che sta per iniziare. Una consuetudine cara all’era Amadeus, che Conti sembrerebbe intenzionato a recuperare e reinterpretare. Per Federico Olivieri, questo invito segnerebbe una consacrazione definitiva. Dopo il trionfo del 2025, l’artista ha vissuto un anno di crescita importante, caratterizzato da scelte coraggiose e controcorrente. La rinuncia all’Eurovision, preferendo consolidare la propria identità artistica in Italia, ha rafforzato la sua credibilità. I tour sold out e l’attenzione della stampa internazionale hanno fatto il resto, trasformando Olly in una delle certezze del pop italiano contemporaneo.

La lotta in Rai per Sanremo: tensioni e telefoni roventi

Ma Sanremo non è solo musica e spettacolo. Dietro le quinte, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe in corso uno scontro piuttosto acceso all’interno della Rai. Al centro della contesa ci sarebbe uno spazio televisivo collaterale legato al Festival, ambitissimo perché garantisce visibilità, ascolti e centralità editoriale.

Le indiscrezioni parlano di due conduttrici molto note, impegnate in una vera e propria sfida per assicurarsi quel ruolo strategico. I nomi, almeno per ora, restano coperti dal massimo riserbo. Un segnale evidente di quanto Sanremo continui a essere non solo un evento televisivo, ma anche un terreno di potere e posizionamento interno. In attesa di conferme ufficiali, Sanremo 2026 si annuncia già come un Festival carico di significati: tra ritorni eccellenti, scelte editoriali e battaglie silenziose, lo spettacolo sembra destinato a cominciare molto prima dell’accensione delle luci dell’Ariston.

