Da Sanremo a Netflix, Valerio Mastandrea svela a sorpresa quando esce Due Spicci di Zerocalcare e dà consigli "alternativi" C'è Sanremo in tv ma Zerocalcare e i suoi amici presentano i loro consigli alternativi... in salsa Netflix

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

In attesa di maggio, in cui debutterà la terza serie animata di Zerocalcare dal titolo "Due spicci" ecco arrivare ben quattro simpatici spot con le versioni animate del fumettista romano e dei suoi amici alle prese con la scelta di cosa vedere in tv, durante le serate sanremesi. Alla fine, il telecomando fa comunque rotta verso Netflix e le anteprime degli show di punta in arrivo nell’immediato futuro: la seconda stagione del live action di One Piece, la nuova serie di Berlino, l’atteso film di Peaky Blinders, l’arrivo del wrestling WWE sulla piattaforma. Non solo, perché durante la finale di Sanremo è stato anche svelato quando esce su Netflix la serie tv Due Spicci.

Zerocalcare e i "consigli alternativi" del suo telecomando

Il tutto corredato di teaser appositi, in alcuni casi con le star degli che li han appositamente registrati. Quel che diverte di più, tuttavia, sono proprio le disavventure "da divano" in stile sit-com di ZC, dell’Amico Armadillo, Sarah, Secco e "Genitore 1", ovvero la madre del protagonista, con le bizzarre voci adottate dallo stesso Zerocalcare e da Valerio Mastandrea, immancabile interprete dell’Armadillo. Anche in questo caso non abbiamo nessuna anticipazione effettiva di cosa parlerà la nuova stagione del cartoon, e sebbene l’espediente del divano sia funzionale e ricordi difatti tante serie tv famose, non è detto che lo ritroveremo nella nuova serie animata, che ricordiamo si è presentata semplicemente con "Vite personali complicate e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Due Spicci: il ritorno di Zerocalcare

Ricordiamo che Due Spicci è la terza serie animata dell’autore, qui anche regista e (immancabilmente) anche doppiatore, dopo il clamoroso successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Gli unici personaggi finora confermati sono il protagonista, Sarah e l’Armadillo (che vanta ancora una volta l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea): possiamo aspettarci presto novità in proposito, anche se sicuramente molte cose le scopriremo direttamente durante la visione della serie, prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con Bao Publishing e che come già detto arriverà su Netflix a maggio.

Ai tempi di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare affermò che "Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo. Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che la serie esce il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo" e a quanto pare, cinque anni dopo, la sua speranza è ancora in piedi.

Due Spicci, quando esce la serie di Zerocalcare con Mastandrea su Netflix

Infine, non poteva mancare il vero evento legato a tutta questa pubblicità durante il Festival di Sanremo: finalmente abbiamo la data di uscita ufficiale della terza serie animata di Zerocalcare che vede come doppiatore dell’Armadillo, la sua coscienza, Valerio Mastandrea. Ma quindi quando esce su Netflix Due Spicci? Il grande giorno è fissato per il 27 maggio 2026, ed ecco il video con cui Netflix ha diffuso l’attesa notizia:

Potrebbe interessarti anche