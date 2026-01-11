Sanremo, il retroscena sul ritorno di Amadeus al Festival: il grande timore della Rai dopo Carlo Conti La conduzione del Festival di Sanremo del 2027 preoccupa la Rai e la rete televisiva pensa ad Amadeus per un incredibile ritorno

Celebre conduttore tv e radiofonico, Amadeus è stato per anni uno dei volti principali della Rai, conducendo programmi di grande successo, tra cui spicca la guida del Festival di Sanremo per ben cinque anni consecutivi. Al momento, la carriera dell’ex Disc jockey vive un periodo di grande flessione, infatti, i suoi programmi sul Nove (La Corrida e The Cage- Prendi e scappa) non hanno mantenuto le aspettative previste, con pesanti conseguenze economiche per il gruppo Discovery. C’è qualcuno, però , pronto a riabbracciarlo in Rai in vista del futuro.

Sanremo, paura per il futuro: idea Amadeus per salvare il Festival

Nonostante i tanti successi del passato, Il rapporto tra il conduttore e la rete televisiva si è interrotto nell’aprile 2024, dopo 25 anni, con il passaggio a Warner Bros grazie ad un contratto blindatissimo di 4 anni. Il timore che sta preoccupando i piani alti della Rai è rivolto all’edizione del Festival di Sanremo del 2027, anno che seguirà la guida di Carlo Conti come Direttore Artistico. L’ipotesi di non avere un conduttore all’altezza e preparato, oltre che conosciuto, rischia di creare scompiglio tra le case discografiche, che potrebbero disertare il concorso canoro della canzone italiana più celebre in assoluto. Da qui, stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, prende sempre più piede l’idea di richiamare all’ordine Amadeus, che con la tanta esperienza maturata, sarebbe in grado di garantire ascolti e puntate di livello. Un nuovo scenario potrebbe aprirsi per il grande ritorno in Rai di Amadeus, che avrebbe così l’opportunità di riscattarsi dei risultati ottenuti dai programmi attuali.

Amadeus, Rosario Fiorello al fianco dell’amico di sempre

C’è qualcuno che, senza nessun dubbio, rivorrebbe Amadeus in Rai, ovvero il grande amico Rosario Fiorello, che nel corso del suo programma "La Pennicanza" ha dimostrato di non aver abbandonato il collega, con il quale ha partecipato fianco a fianco anche al Festival di Sanremo. Il popolare comico ha preso posizione a riguardo a modo suo, con battute ironiche ma incisive, con le quali non si è nascosto dietro un dito. Fiorello sarebbe felice di rivedere il successo di un amico e, chissà, magari questa mossa potrebbe essere anche per lui un’occasione per tornare a calcare il palco dell’Ariston, dove ha saputo collezionare grandi successi grazie ai suoi monologhi. Solo il tempo ci darà risposte sulle strategie e scelte della rete televisiva.

