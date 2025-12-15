Sanremo Giovani: SenzaCri e Antonia una contro l'altra (in lacrime), la polemica social: "Ipocrisia!" Il duello tra le due giovani cantanti ex Amici fa scoppiare le polemiche sul web: cosa è successo

La finale di Sanremo Giovani, durante la serata di Sarà Sanremo, in onda domenica 14 dicembre in prima serata su Rai Uno, ha vissuto il momento più intenso emotivamente, quando sono finite in duello, una contro l’altra, due delle sei finaliste, ovvero SenzaCri e Antonia.

Sanremo Giovani: Antonia contro SenzaCri

Uno scontro che è sembrato a tutti crudele. La vincitrice sarebbe passata alla sfida finale che ha poi decretato chi, tra i 6 concorrenti rimasti, il pubblico televisivo rivedrà e riascolterà, a partire da martedì 24 febbraio 2026 sul palco dell’Ariston (i due nomi scelti, alla fine, sono stati quelli di Angelica Bove e Nicolò Filippucci), l’altra sarebbe stata eliminata.

Ma, questo duello ha messo una contro l’altra le due ragazze, Antonia Nocca e SenzaCri, conosciutesi l’anno scorso durante un talent show e che ora, alla luce del sole, stanno vivendo una storia d’amore da molti mesi. E qui, arriva anche l’elemento che ha fatto, letteralmente, infuriare il web. Sui social molti utenti infatti, hanno notato i giri di parole con cui è stato (non) spiegato il rapporto tra le due. Mentre si sottolineava che la sfida era ad alto tasso emotivo, molto più delle altre, non si è spiegato perchè usando espressioni, come: "Qui dietro le quinte poi in queste settimane sono nate amicizie e legami, in questo caso parliamo di un rapporto nato da una precedente situazione", spiega (si fa per dire) Gianluca Gazzoli, mentre le due ragazze, tesissime, prima dell’esibizione, hanno già l’occhio lucido.

E ancora: "a volte il destino ha più fantasia di noi" dice ancora Gazzoli introducendo il duello tra Antonia Nocca e SenzaCri. Le due si sono conosciute l’anno scorso tra i banchi della scuola di Amici, dove Antonia è arrivata in finale e ha vinto il premio della critica, e da quel momento non si sono più lasciate e questo perchè stanno insieme. Questa sera si sono trovate l’una contro l’altra, per una sfida che ha emozionato tutti, Manola Moslehi per esempio, ma anche gli altri della commissione, erano visibilmente colpiti da dover votare per l’una o per l’altra, mentre le due ragazze erano letteralmente sulle spine: lo sarebbero state comunque, ma loro avevano un motivo in più. Il risultato della votazione ha sancito che la cantante passata all’ultimo step, quello della sfida finale fosse SenzaCri, e quando arriva l’annuncio, le due, con gli occhi lucidi, si stringono in un abbraccio che emoziona tutti.

La polemica sui social

Mentre il duello finisce in questo modo, sui social però scoppia la polemica.

"Cmq lo potevano pure dire che tra Antonia e SenzaCri c’è una relazione amorosa. Questa omertà molto fastidiosa." scrive un utente su X. "Ma Manola che ancora piange per Antonia e SenzaCri"e ancora: "Avranno anche detto loro di nn baciarsi.?", oppure: "Ma veramente stanno facendo finta di niente? Che ipocrisia!" O, commenti più duri come: "O c**zo ma lo potete dire che stanno insieme . Siete vergognosi #senzacri #antonia cazzo siamo nel 2026",

