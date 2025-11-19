Sanremo giovani (seconda puntata), trionfano i talent ed esplodono i social: chi sono i vincitori Ad aggiudicarsi il pass per la finale del 9 dicembre sono stati Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci, ex di Amici che ha mandato il web in delirio.

In attesa della finalissima del 14 dicembre, ieri sera (martedì 18 novembre 2025), è andata in scena la seconda puntata di Sanremo Giovani. La gara, in onda in seconda serata su Rai 2, si fa sempre più avvincente e andrà avanti ancora per altri due martedì, fino a selezionare i 12 i semifinalisti che avranno la possibilità di aggiudicarsi uno dei due posti nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 (accanto ai due cantanti di Area Sanremo). 24 artisti, 4 serate ad alta tensione, e in quella di ieri a giocarsi il pass per salire sul palco dell’Ariston a febbraio sono stati Amsi, Angelica Bove, i Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap.

Chi ha vinto la seconda puntata di Sanremo Giovani 2025

A condurre questa seconda puntata di Sanremo Giovani 2025, ancora una volta, Gianluca Gazzoli. La Commissione musicale con il compito di selezionare gli artisti che si esibiranno nelle Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo (in onda dal 24 al 28 febbraio 2026), era invece composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo. A spuntarla sono stati due talenti provenienti dai talent show più famosi, e un’artista indipendente: Angelica Bove da X Factor 2023 con il brano Mattone, Nicolò Filippucci da Amici con Laguna e Soap con Buona vita. Sono loro tre i cantanti che hanno vinto il pass per la semifinale del 9 dicembre.

Social in delirio per Nicolò Filippucci: "Non avevo dubbi sei bravissimo, sensazionale"

E mentre su Rai 2 andava in scena la seconda puntata di Sanremo Giovani 2025, sui social il pubblico si è scatenato. Su X a mandare in delirio letteralmente i fan è stato Nicolò Filippucci, ex concorrente di Amici nel 2024, nel team di Anna Pettinelli. Tantissimi i complimenti per lui: "Non avevo dubbi…sei bravissimo! SENSAZIONALE!! E con l’orchestra dell’Ariston sarebbe un capolavoro", "NICOLÒ HAI SERVITO HAI SLAYATO HAI MANGIATO QUESTO PALCO", "Il talento che ha Nicolò è enorme, lui è nato per cantare e stare sul palco", "Buonanotte a tutti Nicolò è passato ora posso andare a dormire in pace".

