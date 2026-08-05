Sanremo Giovani cambia tutto: la rivoluzione di De Martino manda un solo artista tra i Big La Rai svela il nuovo regolamento: 60 artisti alle audizioni, sei finalisti e la sfida decisiva il 18 dicembre su Rai 1.

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La rivoluzione di Stefano De Martino a Sanremo 2027 inizia a prendere forma. Dopo il biennio affidato a Carlo Conti, il nuovo direttore artistico si prepara a lasciare la sua impronta sul Festival e il primo segnale arriva da Sanremo Giovani, che cambia struttura con un nuovo regolamento destinato a modificare il percorso degli artisti emergenti verso il Festival. La scelta della Rai è chiara: trasformare Sanremo Giovani in un vero accesso diretto al palco dell’Ariston, con una selezione più competitiva e un solo artista destinato a entrare nel cast dei Big del Festival di Sanremo 2027 in programma in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Sanremo Giovani, cosa cambia con il nuovo regolamento

La novità principale è l’abolizione del tradizionale meccanismo che prevedeva più opportunità di ingresso per i giovani. Al termine del percorso sarà infatti proclamato un unico vincitore, che conquisterà direttamente un posto nella categoria Campioni di Sanremo 2027. La selezione partirà dall’ascolto dei brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra gli artisti candidati saranno scelti 60 partecipanti alle audizioni dal vivo. Da questa fase nasceranno 15 artisti di Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno 15 concorrenti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 talenti.

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Successivamente, attraverso nuove audizioni dal vivo a Sanremo, verranno scelti sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo. La finale è prevista il 18 dicembre 2026 su Rai 1, quando verrà decretato l’unico vincitore che si guadagnerà l’accesso al Festival 2027 nella categoria dei big.

La svolta di De Martino: un nuovo equilibrio tra giovani, Festival ed Eurovision

La modifica del regolamento anticipa una trasformazione più ampia del Festival. L’idea è superare la distanza tra nuove proposte e artisti affermati, creando un percorso unico verso la gara principale. Sanremo 2027 dovrebbe inoltre introdurre una nuova serata dedicata alle performance, prevista il venerdì, affiancata alla tradizionale serata delle cover (giovedì). L’appuntamento avrà anche un ruolo legato alla scelta del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, una svolta decisa da Stefano De Martino e dal suo entourage oer rafforzando la dimensione internazionale della kermesse.

Il toto-cast dei Big: i primi nomi sul tavolo

Parallelamente al lavoro sul regolamento cresce l’attesa per il cast. Tra le indiscrezioni sui possibili protagonisti del primo Sanremo firmato De Martino circolano nomi come Mahmood, Elodie, Blanco ed Emma Marrone. Attenzione anche alla scena urban, con ipotesi che riguardano Geolier, Salmo, Tedua, Kid Yugi e Anna, oltre ad artisti come Madame, Achille Lauro e Tananai. Tra i sogni (quasi) impossibili, anche la presenza di Vasco Rossi, che però potrebbe partecipare al Festival come super ospite. Tra i rumor più curiosi anche quello di un possibile arrivo all’Ariston di Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino, questa volta come cantante in gara.

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