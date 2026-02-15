Mi è sembrato di sentire un tormentone a Sanremo Giovani 2026. Lo cantano Blind, EL MA e SONIKO, all’insegna de “L’unione fa la forza”
Un produttore e due ex talent diventano un trio per conquistare le radio attraverso il Festival. L’intervista alla vigilia della loro partenza per la Riviera.
Sono sopravvissuti alla serratissima selezione di Area Sanremo e hanno staccato il loro biglietto per l’Ariston grazie a Nei miei DM, una canzone che profuma tantissimo di tormentone, all’insegna del motto "L’unione fa la forza". Perché Blind, EL MA e SONIKO sono tre solisti che hanno deciso di diventare un trio per provare a portarsi la vittoria della sezione Giovani del Festival 2026. Per ora non sanno ancora se le loro strade si divideranno una volta finita la promozione: è troppo presto. D’altronde il bello deve ancora arrivare. Li abbiamo sentiti alla vigilia della loro partenza per la Riviera. Blind ed EL MA sono in sala prove anche per dare gli ultimi ritocchi alla coreografia che accompagnerà la loro esibizione sanremese. "Oggi io, però, non canto", dice la cantante, "sono senza voce".
Due ex concorrenti di X Factor e un produttore che ha detto no ai talent
Lei e Blind arrivano da due annate diverse di X Factor, mentre SONIKO si è fatto le ossa senza passare per la tv. I talent l’hanno contattato, ma non gli sembrava il contesto giusto per il suo carattere. Eppure, il programma di Sky ha regalato al suo compagno di palco un vero e proprio boom: nel 2020 il suo inedito Cuore nero si arrampicò fino alle 2 nella classifica dei più venduti guadagnandosi un disco di platino per le 70 mila copie certificate. L’ultimo grande successo uscito da X Factor. Poi, però, qualche scelta sbagliata (tra cui L’Isola dei famosi) e i riflettori si sono spenti. "Sanremo 2026 è una rinascita", confessa. E sulle polemiche riguardanti il passo indietro del comico Andrea Pucci che sarebbe dovuto essere ospite del Festival dicono dicono: "Non stiamo leggendo nemmeno quello che scrivono riguardo a noi per rimanere sereni".
