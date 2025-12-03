Sanremo giovani, 11 semifinalisti e il ritiro choc di Soap: i nomi e il messaggio polemico Da 12 si passa a 11 cantanti in gara il prossimo 9 dicembre, a causa del ritiro dell'artista per motivi personali: cosa è successo.

La fase delle qualificazioni di Sanremo Giovani 2025 è finita. Ieri sera, martedì 2 dicembre, su Rai 2 Gianluca Gazzoli ha condotto la quarta puntata della kermesse, quella che precede il gran finale dove verranno scelti i due talenti che saliranno sul palco dell’Ariston insieme ai Big, nella categoria Nuove Proposte. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha selezionato gli ultimi tre cantanti che si uniranno agli 8 precedentemente selezionati, per sfidarsi nella semifinale del 9 dicembre.

Si tratta di Principe con Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza Cri con Spiagge. Dopo l’annuncio di questi nomi, però, è arrivata l’improvvisa notizia del ritiro di Soap, artista che si era qualificata nella seconda puntata insieme ad Angelica Bove e Nicolò Filippucci. La rosa dei concorrenti è scesa così a 11 anziché i 12 normalmente previsti. A tal proposito, la Rai e la Direzione Artistica del Festival hanno fatto sapere che non ci sarà nessun ripescaggio e che in questa edizione si andrà in semifinale con 11 proposte.

Sanremo Giovani, il ritiro di Soap e il messaggio amaro: "Affermazioni tossiche"

Dovevano essere 12 i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025. In questa edizione, però, gli artisti che si sfideranno il prossimo 9 dicembre saranno solo 11, a causa del ritiro di Soap, al secolo Sophie Ottone, artista indipendente nata a Roma nel 2005. Ad annunciarlo è stato proprio Gazzoli sul palco, facendo sapere che la cantante aveva abbandonato per motivi personali. Una notizia che ha lasciato di stucco i fan e il pubblico, tanto che in molti hanno provato a dare una spiegazione, scrutando i suoi social. Proprio su Instagram, qualche giorno fa, Soap aveva postato un lungo sfogo:

Parto con il presupposto che a me non interessa nulla di ciò che viene detto in negativo sulla mia musica a meno che non siano critiche costruttive, che ascolto molto volentieri. Ho sempre avuto la mia visione e non pretendo che arrivi a tutti, mi piace essere divisiva ed è ciò che mi fa capire che non sono per tutti; ma voglio comunque spendere due parole in merito alla tossicità di queste dinamiche. Il video mi è stato mandato, non ricerco io questo genere di intrattenimento ma è davvero deludente vedere che una persona che lavora nel settore (in questo caso radio) si permetta di fare affermazioni così tossiche e inconcludenti riguardo a giovani artisti che si mettono in gioco, in gara, letteralmente.

A chi siano indirizzate queste parole non è chiaro, anche se qualcuno ha pensato si riferiscano a un’intervista i cui non pare non sia state dette cose molto positive. Poi la conclusione: "Invito lui, come tanti altri che si professano giudici e padroni della musica a farsi un esame di coscienza, siete veramente fra ciò che c’è di più brutto in questa industria. Stimo invece giornalisti, speaker e addetti ai lavori che hanno professionalità, grazie a Dio ho imparato a non fare di tutta l’erba un fascio, al contrario di altri".

Chi sono gli 11 semifinalisti di Sanremo Giovani 2025: i nomi

Il prossimo 9 settembre nella semifinale di Sanremo Giovani 2025 si sfideranno 11 cantanti. Sei i posti disponibili per il gran finale del 14, quando verranno scelti i due artisti che andranno al Festival nella categoria Nuove Proposte. Ecco chi sono i semifinalisti:

Angelica Bove – Mattone

Antonia – Luoghi perduti

Caro Wow – Cupido

Cmqmartina – Radio Erotika

La Messa – Maria

Nicolò Filippucci – Laguna

Petit – Un bel casino

Principe – Mon amour

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Welo – Emigrato

