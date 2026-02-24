Sanremo 2026, Gianni Morandi e la dedica al figlio Tredici Pietro prima della sua esibizione: la risposta commovente
A poche ore dal Festival, un messaggio pieno d’amore pubblicato sui social di Morandi riporta alla luce ricordi e supporto per il figlio, mentre Tredici Pietro risponde con ironia e commozione.
Alla vigilia del suo debutto tra i Big del Festival di Sanremo, Tredici Pietro si è trovato davanti a qualcosa di diverso dalla tensione per la sua prima esibizione in gara nella kermesse, quanto più a un dolce omaggio da parte del suo celebre padre, in occasione di questo grande traguardo.
Sanremo 2026: la dolce dedica di Gianni Morandi a suo figlio
Gianni Morandi ha scelto infatti Instagram per condividere uno scatto di molti anni fa, un’immagine in cui tiene il piccolo Pietro sulle spalle, con lo sguardo spalancato sul mondo. Una fotografia che mostra sicuramente quanto tempo sia passato, facendo commuovere anche qualche fa più affezionato. A corredo, un messaggio che ha catturato il cuore del pubblico: "Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma e io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene. Mamma e Papà".
Il legame artistico tra Tredici Pietro e Gianni Morandi
Non è un mistero che Pietro abbia costruito il proprio percorso lontano dall’ombra paterna, scegliendo un nome d’arte e un genere differente. Lo ha spiegato con parole molto chiare: "Io ho sempre cercato di stare lontano da quell’orbita, perché poteva diventare la cosa principale: ora ho deciso di abbracciare invece quella parte di me. Ho voglia di celebrare un padre e la sua canzone. Penso che sia bello onorare le mie radici. Con la mia band, proprio perché dopo le radici c’è da costruire. Sono stato annunciato in tv e 20 secondi dopo riflettevo già alla cover e ho pensato subito a mio papà". Il giovane ha infatti confermato di voler portare nella serata dei duetti Vita, brano legato alla storia artistica di Gianni Morandi e Lucio Dalla. "È il brano a cui sono più legato della discografia di questi due signori grandi, caso vuole che uno sia mio babbo".
La risposta ironica di Tredici Pietro
Intanto, lato social,la risposta di Pietro non si è fatta attendere. Sotto il post del padre è comparso un commento breve, diretto: "Non mi fare piangere babbo!". Questa sera Tredici Pietro salirà sul palco dell’Ariston con Uomo che cade, un brano che riflette sulla fragilità e sulla necessità di rialzarsi dopo ogni caduta. Un invito a mettersi in gioco, ad accettare l’errore come parte del percorso.
