Fiorello ‘spinge’ Al Bano verso Sanremo 2027, poi show di Virginia Raffaele con 'Belen': "Amadeus imperfetto o trapassato?" Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha applaudito l'ennesimo intervento irriverente del cantante di Cellino. Poi la chiamata inattesa di Belen. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Risate e stoccate a non finire nell’ultima puntata de La Pennicanza. Anche oggi, il padrone di casa Fiorello è tornato a stuzzicare i vertici Rai, stavolta chiamando in causa l’eterno escluso da Sanremo, Al Bano. Non sono mancate, poi, parole di incoraggiamento per Stefano De Martino, da poco annunciato come prossimo conduttore della kermesse 2027. E ancora imitazioni imperdibili, chiamate in diretta (stavolta a Jovanotti e Luca Argentero) e un’inedita Belen che è intervenuta sul finale di puntata. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo, l’endorsement di Fiorello per l’amico Al Bano

Anche oggi, in diretta a La Pennicanza, è intervenuto uno scatenato Al Bano Carrisi in vista della sua ospitata al San Marino Song Contest. L’edizione ‘gemella’ di Sanremo, a differenza del Festival, non ha avuto paura a invitalo con tutti gli onori del caso. E lui pare aver apprezzato parecchio. "San Marino è uno stato a parte, lo sapevate?", ha esordito il cantante (imitato come al solito da Fiorello). Poi la stoccata immediata: "Lì si pagano meno tasse, sono due in particolare che portano i loro capitali lì, uno si chiama Carlo Conti, un grandissimo evasore, e l’altro è il suo compagno di merende, Amadeus!".

E ancora, ecco una rivelazione inattesa su De Martino: "A proposito di Sanremo, sono passate più di 48 ore da quando hanno eletto De Martino, ho già spedito 84 canzoni ma non ho ancora ricevuto una risposta, ho affittato un aereo di quelli da pubblicità…lo farò passare per 48 ore sopra la casa di De Martino consecutivamente, giorno e notte!".

Terminato l’intervento del cantante di Cellino, Fiorello non ha saputo trattenere il suo entusiasmo. "Come fate a non prendere Al Bano?", ha esclamato stupito, rivolgendosi ai vertici Rai.

L’assista a De Martino per Sanremo 2026

A seguire, per la prima volta a La Pennicanza è intervenuta Belen Rodriguez (in realtà a imitarla è stata Virginia Raffaele), che come noto a breve dovrà sostenere l’esame di lingua per la cittadinanza. "Non è che mi date una mano con gli esami di italiano?", ha chiesto l’argentina, "Per esempio, la pelliccia di visone come si scrive? Con la ‘b’ di Bologna o con la ‘v’ di Venezia?". Poi il secondo quesito, stavolta più irriverente: "Voglio farti una domanda di grammatica, Amadeus è imperfetto o è trapassato?".

Sul finale, Fiorello ha invece spezzato una lancia in favore di De Martino, protagonista in positivo degli ascolti di ieri con Stasera tutto è possibile. "Vogliamo fare i complimenti a De Martino che ieri ha fatto un grande successo con STEP", ha sentenziato lo showman, "questo dimostra la forza di De Martino, non ne sbaglia una!".

