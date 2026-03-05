Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Fiorello ‘spinge’ Al Bano verso Sanremo 2027, poi show di Virginia Raffaele con 'Belen': "Amadeus imperfetto o trapassato?"

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha applaudito l'ennesimo intervento irriverente del cantante di Cellino. Poi la chiamata inattesa di Belen. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Risate e stoccate a non finire nell’ultima puntata de La Pennicanza. Anche oggi, il padrone di casa Fiorello è tornato a stuzzicare i vertici Rai, stavolta chiamando in causa l’eterno escluso da Sanremo, Al Bano. Non sono mancate, poi, parole di incoraggiamento per Stefano De Martino, da poco annunciato come prossimo conduttore della kermesse 2027. E ancora imitazioni imperdibili, chiamate in diretta (stavolta a Jovanotti e Luca Argentero) e un’inedita Belen che è intervenuta sul finale di puntata. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo, l’endorsement di Fiorello per l’amico Al Bano

Anche oggi, in diretta a La Pennicanza, è intervenuto uno scatenato Al Bano Carrisi in vista della sua ospitata al San Marino Song Contest. L’edizione ‘gemella’ di Sanremo, a differenza del Festival, non ha avuto paura a invitalo con tutti gli onori del caso. E lui pare aver apprezzato parecchio. "San Marino è uno stato a parte, lo sapevate?", ha esordito il cantante (imitato come al solito da Fiorello). Poi la stoccata immediata: "Lì si pagano meno tasse, sono due in particolare che portano i loro capitali lì, uno si chiama Carlo Conti, un grandissimo evasore, e l’altro è il suo compagno di merende, Amadeus!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E ancora, ecco una rivelazione inattesa su De Martino: "A proposito di Sanremo, sono passate più di 48 ore da quando hanno eletto De Martino, ho già spedito 84 canzoni ma non ho ancora ricevuto una risposta, ho affittato un aereo di quelli da pubblicità…lo farò passare per 48 ore sopra la casa di De Martino consecutivamente, giorno e notte!".

Terminato l’intervento del cantante di Cellino, Fiorello non ha saputo trattenere il suo entusiasmo. "Come fate a non prendere Al Bano?", ha esclamato stupito, rivolgendosi ai vertici Rai.

L’assista a De Martino per Sanremo 2026

A seguire, per la prima volta a La Pennicanza è intervenuta Belen Rodriguez (in realtà a imitarla è stata Virginia Raffaele), che come noto a breve dovrà sostenere l’esame di lingua per la cittadinanza. "Non è che mi date una mano con gli esami di italiano?", ha chiesto l’argentina, "Per esempio, la pelliccia di visone come si scrive? Con la ‘b’ di Bologna o con la ‘v’ di Venezia?". Poi il secondo quesito, stavolta più irriverente: "Voglio farti una domanda di grammatica, Amadeus è imperfetto o è trapassato?".

Sul finale, Fiorello ha invece spezzato una lancia in favore di De Martino, protagonista in positivo degli ascolti di ieri con Stasera tutto è possibile. "Vogliamo fare i complimenti a De Martino che ieri ha fatto un grande successo con STEP", ha sentenziato lo showman, "questo dimostra la forza di De Martino, non ne sbaglia una!".

Potrebbe interessarti anche

Amadeus e Tommaso Paradiso

Sanremo 2026, Fiorello spinge Amadeus verso il Festival e spoiler (beffa) del brano di Tommaso Paradiso

Oggi a La Pennicanza, su Rai Radio 2, Fiorello ha costretto l'ex direttore artistico...
Rosario Fiorello e Stefano De Martino

Sanremo, la ‘profezia’ di Fiorello su De Martino: ecco perché finirà malissimo (c'entra Amadeus)

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato l'investitura d...
Rosario Fiorello e Carlo Conti

Sanremo 2026, Fiorello 'punta il dito' contro Carlo Conti (e De Martino): “Questa me la paga”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha criticato la durata di 'Af...
Rosario Fiorello e Andrea Bocelli

Sanremo 2026, Fiorello giustifica la 'grattatina' di Raf: “Dopo i 60 anni è prevenzione”. Poi tortura Andrea Bocelli

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, su Radio 2, lo showman Rai ha 'intercettato'...
Rosario Fiorello e Alfonso Signorini

Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: “Ecco perché mi chiese scusa”. Il retroscena clamoroso  

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispol...
Rosario Fiorello

Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: “Ecco perché sta con una ballerina…”

Nella puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo showman Rai si è scatenato con imitazio...
Samira Lui e Martina Miliddi

Fiorello, telefonata a Martina Miliddi (con stoccata ad Affari Tuoi): “Hanno visto che Samira Lui funzionava…”

Nella puntata di oggi, 28 gennaio, lo showman Rai è stato raggiunto in videochiamata...
Rosario Fiorello

Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: “Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha chiamato il Papa per avere...
Rosario Fiorello

Sanremo 2026, sfuriata di Fiorello contro Pucci: "Si inca**ano pure gli pseudo-comici". E svela: "Anche Pier Silvio è arrabbiato con me"

Oggi a La Pennicanza un inviato di Fiorello ha svelato alcuni dettagli 'segreti' dal...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

nicola-savino

Nicola Savino
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Virginia Bocelli

Virginia Bocelli
Laura Pausini

Laura Pausini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963