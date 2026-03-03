Sanremo, Fiorello 'in soccorso' di Conti dopo le accuse di sessismo: “Capitano queste battute” Lo showman de La Pennicanza ha preso le difese del collega dopo gli attacchi social dalla ballerina Francesca Tanas. Poi l'intervento del solito Al Bano. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un’altra puntata de La Pennicanza, in onda oggi su Rai Radio 2, ha passato al setaccio quest’ultima edizione di Sanremo appena conclusa. Il padrone di casa, Rosario Fiorello, si è subito lanciato in un’appassionata difesa di Carlo Conti, finito nella bufera per le accuse di sessismo mosse dalla ballerina Francesca Tanas. E non è mancato un intervento dissacrante del solito Al Bano. Mentre un noto ex politico ha lanciato una polemica legata al Festival e all’imminente referendum sulla giustizia. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Sanremo, l’assist di Fiorello a Carlo Conti

Anche oggi a La Pennicanza si è parlato (soprattutto) di Sanremo e dintorni, vista la polemica lanciata sui social dalla ballerina Francesca Tanas. La vittima, Carlo Conti, è stato però difeso con passione dall’amico Fiorello."Povero Carlo Conti", ha esordito lo showman, "dovete avere pazienza con noi gente di una certa età…càpitano queste battute sessiste, poi accostare la parola sesso a Carlo Conti è una cosa che non riesco proprio a fare…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche il solito Al Bano (interpretato magistralmente da Fiorello) ci ha tenuto a raffreddare gli animi sulla questione. "Tutte le mie fidanzate andavano con le chiappe di fuori", ha ricordato, "poi dopo Romina non lo volle più fare e neanche Loredana, mi ricordo che lo facevo a tradimento, gli mettevo della colla nelle sedie, e quando si alzavano, trac!".

L’intervento dei The Jackal e la stilettata di Di Pietro

A seguire, Fiorello e Biggio si sono collegati in videochiamata con i The Jackal al completo, per annunciare il nuovo programma al via stasera su Rai 2, ‘Stasera a letto tardi’. "Siete in prima serata su Rai 2, che è una cosa che non auguro a nessuno", ha scherzato Fiore, "e voi avete avuto il coraggio di andarci!".

Il discorso è poi tornato sul Festival appena concluso, con un intervento polemico da parte dell’ex magistrato Antonio Di Pietro (impersonato ancora una volta da Fiorello). "La canzone che ha vinto Sanremo come s’intitola? Per sempre sì", ha puntualizzato Di Pietro, lasciando intendere un collegamento con la campagna per il ‘sì’ nel prossimo referendum sulla giustizia. "Carlo Conti", ha concluso inviperito, "se lei non è complice avrebbe dovuto mettere una canzone col titolo ‘Per sempre no’!".

In chiusura di puntata, Fiorello ha ‘onorato’ il grande Elvis Presley nell’anniversario della sua prima apparizione in tv. Ma prima di cantare ‘Love Me Tender’, rigorosamente in diretta, non si è lasciato sfuggire l’occasione per un’ultima battuta: "Pensate che Elvis Presley nel 1955 fece oggi la sua prima apparizione televisiva, pensate, era vestito da Tony Pitony!".

Potrebbe interessarti anche