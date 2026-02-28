Sanremo 2026, filtra il fuorionda dopo la figuraccia con Alicia Keys. Eros Ramazzotti a Carlo Conti: “Mi dovete pagare” Il duetto di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti a Sanremo 2026 si trasforma in un fuorionda esilarante: tra problemi tecnici, battute e scuse di Conti: 'Che figura"

Durante la terza serata di Sanremo 2026, il duetto tra Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ha regalato uno dei momenti più commentati dell’edizione, non tanto per la performance, quanto per un imprevisto tecnico che ha trasformato il palco in un piccolo spettacolo "dietro le quinte".

Appena iniziata la versione italiana di L’Aurora, Alicia Keys – super ospite della setata – ha interrotto la performance con un pizzico di imbarazzo visibile sul volto: "Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia". La sala dell’Ariston ha trattenuto il fiato, mentre Carlo Conti è intervenuto tempestivamente mandando in onda la pubblicità per consentire ai tecnici di sistemare il problema (QUI la news completa).

Durante la pausa della diretta tv su Rai 1, però, sono successe cose che il pubblico di Rai 1 non ha potuto vedere, svelate nelle ultime ore da un video subito diventato virale ripreso da uno spettatore presente all’Ariston. Eros Ramazzotti ha approfittato dell’occasione per intrattenere la platea presente e scherzare sul problema tecnico avvenuto nel corso della diretta. "Qui lo share è a 150mila, quelli della Rai mi devono pagare, mi dovete pagare. Sono stato io. Vi voglio far vedere cosa c’è qui dietro. Hanno speso 300miliardi, e poi c’è un cavo…", ha detto il cantante romano con ironia. Carlo Conti, visibilmente divertito, lo ha ammonito: "Non toccare niente, mi raccomando", facendo sorridere tutti gli spettatori presenti.

Il momento si è trasformato in uno scambio divertente tra conduttore e artista. Ramazzotti ha scherzato con Conti: "Lo hai fatto apposta, dici la verità", e il presentatore toscano ha risposto: "Sì, lo staccato io il cavo, per farvi stare di più sul palco". Poi con un sorriso e un po’ di autoironia si è rivolta agli spettatori dell’Ariston: "Quest’anno lo stacchetto di Sanremo si può applicare in qualsiasi occasione. Per esempio, qui è: "Che figura, che figura, che figura". Tra battute improvvisate e ironia spontanea, il backstage è diventato uno spettacolo parallelo, che ha coinvolto sia chi era in sala sia chi seguiva l’evento sui social.

Quando tutto è tornato operativo, la diretta su Rai 1 è ripartita e il duo Alicia Keys-Eros Ramazzotti ha ripreso la performance, trasformando l’incidente in un ricordo positivo. La loro versione di L’Aurora ha letteralmente conquistato il pubblico con intensità e precisione, accompagnata da applausi calorosi e una lunga standing ovation che ha consegnato la performance – con annesso dietro le quinte – in uno dei momenti iconici del Festival 2026..

