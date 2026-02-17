Sanremo, “De Martino sogna il Festival”, ma Carlo Conti vuole un altro erede (sorprendente). Chi è Alla sua ultima edizione alla guida della kermesse, il conduttore fiorentino starebbe pensando di passare il testimone al suo ‘vice’ Nicola Savino

Manca esattamente una settimana e poi sarà ufficialmente tempo di Sanremo 2026. A soli sette giorni dalla serata di debutto dalla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, però, c’è ovviamente chi specula già sul futuro della kermesse; con Carlo Conti alla sua ultima edizione, chi guiderà il Festival a partire dal 2027? Da mesi (se non anni) il nome più gettonato è quello di Stefano De Martino, ma lo stesso Conti ha lanciato degli indizi contrastanti a riguardo. Secondo alcune fonti Rai, infatti, il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe già in mente un altro nome come suo successore. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Sanremo, Carlo Conti ‘esclude’ Stefano De Martino come suo successore

Dopo avere messo a punto il cast di Sanremo 2026 (che ha già scatenato le polemiche) tra ospiti e co-conduttori, per Carlo Conti è tempo di guardare al futuro. Tra esattamente una settimana scatterà la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, poi il conduttore lascerà definitivamente il timone della kermesse. Lo stesso Conti ha più volte ribadito che questa sarà la sua ultima edizione alla guida del Festival, ma non si è mai sbilanciato sul nome del suo successore. In tantissimi hanno già individuato in Stefano De Martino il volto giusto per il nuovo ‘ciclo’ di Sanremo, ma pochi giorni fa è stato proprio Conti a smorzare gli entusiasmi, lasciando intendere che non si tratterebbe del nome giusto. "Dalla regia alle immagini, alle luci alla scena, agli ospiti a tutto il resto, serve qualcuno che abbia il know-how e l’esperienza, le ore di volo per poter guidare una macchina del genere" ha spiegato il conduttore, ‘eliminando’ dalla corsa De Martino, che si ritroverebbe alla conduzione per la prima volta. Si è dunque parlato del possibile inserimento di Milly Carlucci ma, stando agli ultimi rumor, Conti avrebbe già bene in mente la figura giusta per raccogliere la sua eredità.

Nicola Savino alla guida del Festival dopo Sanremo 2026: cosa succederà e il futuro di De Martino

Stando a quanto riportato da Lettera 43, quindi, Carlo Conti avrebbe già pensato al suo erede che guiderà Sanremo a partire dal 2027, ‘ostacolando’ di fatto l’ascesa di Stefano De Martino. "Il team De Martino e il diretto interessato, però, non hanno considerato i superpoteri di Carlo Conti che avrebbe già in testa il suo successore, per lo meno sul palco dell’Ariston". Si tratta di Nicola Savino ("Un personaggio che è già suo ‘vice’ visto che condurrà ancora una volta il Dopofestival"), un fedelissimo di Conti ma anche una scelta destinata a fare discutere, dal momento che per molti non avrebbe lo status e la carriera alle spalle necessaria per guidare il Festival. Quel che è certo è per De Martino sarà più difficile del previsto sbarcare sulla riviera ligure: "Conti e Savino solo alleati contro De Martino. Ne dovrà mangiare di polvere, il povero Stefano, prima di mettere le mani sul Festival" rivelerebbe una fonte Rai.

