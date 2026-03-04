Sanremo, De Martino a Conti: “Non cambiarlo”, la richiesta segreta in vista del prossimo Festival
Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già iniziato a lavorare in vista di Sanremo 2027, facendo al suo predecessore una richiesta precisa: ecco quale.
Come annunciato da Carlo Conti durante l’ultima kermesse sanremese, Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il giovane conduttore di Affari Tuoi, che ha già dimostrato grandissime doti in queste vesti, sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo nella direzione musicale e attorno a lui non mancheranno molti altri professionisti che potranno supportare De Martino nella buona riuscita del progetto. Tra questi potrebbe esserci anche Carlo Conti? Questo al momento non è dato sapersi, ma è proprio lui che nelle ultime ore ha rivelato la particolare richiesta che gli avrebbe fatto De Martino in vista del prossimo Festival: ecco cosa ha detto.
Sanremo, De Martino fa una richiesta a Carlo Conti: "Non cambiarlo"
Intervistato dal noto magazine Chi, Carlo Conti ha rivelato alcuni retroscena sul suo addio al Festival di Sanremo e la sua reazione alla scelta di Stefano De Martino come successore. "Dopo l’estate ho comunicato all’azienda l’intenzione di non rifare il Festival nel 2027, ho chiesto solo, qualunque fosse la scelta della Rai per la prossima edizione, di poter passare il testimone durante la finale al futuro conduttore. Ho visto questo gesto come un ponte tra il passato, il ricordo di Baudo, il presente e il futuro. Poi, quando ho saputo che era Stefano, un ragazzo giovane, mi ha fatto molto piacere. Prima di tutto viene dalla danza, quindi è abituato al rigore, alla precisione. Poi è poliedrico perché balla, canta, conduce e, quindi, è completo. E, anche se è all’inizio della carriera, ha già un buon bagaglio di spettacolo. Poi è bello, e questo non guasta".
Ma il buon Carlo Conti si è lasciato andare anche a un’ulteriore rivelazione, raccontando la particolare richiesta che gli avrebbe fatto proprio Stefano De Martino. "Ci metterà la testa e il cuore e poi, comunque mi ha detto: ‘Non cambiare numero di telefono’ e sa che sarò pronto a dargli tutti i consigli affettuosi e amichevoli possibili e immaginabili". Dopo ben cinque edizioni di grande successo, è dunque del tutto comprensibile che Stefano abbia intenzione di rivolgersi a Conti per qualche utile consiglio dopo aver accettato un’eredità così importante.
Sanremo 2027, Stefano De Martino: "Sto iniziando a pedalare"
E nonostante l’edizione 2026 sia appena terminata, Stefano De Martino ha rivelato di essersi già messo all’opera per il Festival di Sanremo 2027. "Sto iniziando a pedalare. Questa è la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni. Per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere anche le precedenti. Una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e con molta energia. Ora si prepara il terreno e si prendono le prime decisioni, almeno per le cose che hanno una gestazione più lunga", ha raccontato il conduttore al Tg1. E questo è soltanto l’inizio di una nuova grande avventura.
