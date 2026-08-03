Festival 2027, il nuovo regolamento di De Martino: giovani aboliti. Come cambia Area Sanremo L'attesa per la prossima edizione del Festival entra nel vivo e, mentre si avvicina l'annuncio dei Big in gara, prendono forma le prime indiscrezioni sulle novità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’avvicinamento alla 77ª edizione del Festival di Sanremo è ormai iniziato e il primo appuntamento cerchiato in rosso è quello del prossimo 29 novembre, quando, nel corso di un’edizione speciale del TG1, Stefano De Martino renderà noti i nomi dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston. Sarà il primo momento ufficiale della nuova gestione, destinato ad aprire una lunga stagione di aspettative, indiscrezioni e pronostici attorno alla manifestazione musicale più seguita del Paese. Ma, oltre ai cantanti in gara, cresce la curiosità anche per le possibili novità organizzative che potrebbero caratterizzare il Festival del 2027.

Festival di Sanremo 2027: un cast pensato per parlare a tutti

Da mesi Stefano De Martino sarebbe al lavoro per costruire un cast capace di rappresentare le diverse anime della musica italiana. L’idea sarebbe quella di mettere insieme artisti di generazioni e stili differenti, cercando di mantenere in equilibrio grandi nomi già affermati, protagonisti delle classifiche e interpreti vicini al pubblico più giovane. Tra gli artisti che sarebbero stati contattati figurano Tiziano Ferro, Geolier, Elodie e Salmo, nomi molto diversi tra loro ma accomunati da una forte popolarità. Proprio Salmo, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, sarebbe stato raggiunto personalmente da De Martino durante un viaggio in aereo diretto in Sardegna. In quell’occasione il conduttore avrebbe illustrato il progetto del nuovo Festival, sondando la disponibilità del rapper a prendere parte alla competizione. Si tratta, al momento, di indiscrezioni che confermerebbero comunque la volontà di costruire una manifestazione capace di coinvolgere pubblici differenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La possibile svolta di Stefano De Martino sulla categoria Giovani

Le novità, tuttavia, non riguarderebbero esclusivamente il cast. Tra le ipotesi più discusse ci sarebbe infatti l’eliminazione della tradizionale categoria Giovani, una scelta destinata a modificare profondamente uno degli aspetti storici della manifestazione. Una decisione di questo tipo avrebbe inevitabili conseguenze anche sul futuro di Area Sanremo, il percorso promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che, negli anni, ha rappresentato una delle principali porte d’accesso al Festival per gli artisti emergenti. Con l’eventuale abolizione della categoria dedicata ai nuovi talenti, verrebbe meno anche il sistema che garantiva ai due vincitori l’accesso diretto alla gara principale. Ma in caso di eliminazione non bisogna pensare che non sarà implementato un altro sistema di accesso alla gara per i giovani talenti.

Un nuovo ruolo per Area Sanremo

L’intenzione non sarebbe infatti quella di ridurre lo spazio dedicato ai giovani. Al contrario, il progetto allo studio punterebbe a valorizzarli attraverso modalità differenti. Tra le ipotesi circolate ci sarebbe infatti la nascita di nuovi appuntamenti televisivi dedicati proprio ad Area Sanremo, trasformandola in un contenitore di promozione e racconto dei nuovi talenti della musica italiana.

Secondo quanto filtra: "L’obiettivo sarà continuare a dare visibilità ai giovani talenti, individuando modalità nuove per portarli all’attenzione del grande pubblico". Una linea che, se confermata, segnerebbe un cambio di prospettiva importante, spostando l’attenzione dalla semplice selezione alla costruzione di un percorso di crescita artistica più ampio.

Il 29 novembre sarà il primo banco di prova

L’annuncio dei Big rappresenterà il primo vero passo verso il Festival del 2027 e offrirà anche i primi indizi sulla direzione scelta da Stefano De Martino. Da quel momento prenderà ufficialmente il via il conto alla rovescia verso la kermesse, mentre nelle settimane successive potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle modifiche allo studio. Tra la ricerca di un cast trasversale e la possibile revisione del percorso dedicato agli artisti emergenti, la nuova gestione sembra intenzionata ad aprire un capitolo diverso nella storia del Festival, cercando di rinnovarne alcuni meccanismi senza perdere il legame con una tradizione che continua a rappresentare uno dei simboli della televisione e della musica italiana.

Potrebbe interessarti anche