Sanremo, De Martino smaltisce la delusione con Maria De Filippi: l’incontro (segreto) dopo il no di Carlo Conti Dopo le indiscrezioni sul possibile “no” di Carlo Conti a Sanremo 2027, Stefano De Martino ritrova il sorriso accanto a Maria De Filippi.

Manca pochissimo al via della 76esima edizione del Festival, ma il toto-nomi per il futuro di Sanremo è già esploso. Tra i candidati più citati per il dopo Conti c’è da mesi Stefano De Martino, considerato da molti il volto giusto per il 2027. Eppure alcune dichiarazioni del direttore artistico avrebbero raffreddato gli entusiasmi. Proprio in questo clima di rumors e supposizioni, il conduttore di Affari Tuoi è stato avvistato a Roma in compagnia di Maria De Filippi. Un incontro lontano dai riflettori, ma dal significato tutt’altro che banale.

De Martino e Maria De Filippi insieme a Roma dopo i rumors su Sanremo

Stefano De Martino ha trascorso il suo San Valentino con una persona speciale, anche se non in senso sentimentale. Come raccontato dal settimanale Chi, il conduttore avrebbe pranzato con Maria De Filippi in un ristorante del quartiere Prati, a Roma. Una passeggiata tra sorrisi e complicità, poi un pranzo riservato fatto di chiacchiere e confidenze. Un appuntamento che molti hanno letto come un momento di confronto dopo le parole di Carlo Conti sul futuro del Festival di Sanremo. Il conduttore toscano, parlando del suo successore, avrebbe lasciato intendere che per guidare una macchina complessa come Sanremo servano "ore di volo" ed esperienza specifica. Parole che, secondo alcuni, potrebbero aver indirettamente escluso De Martino dalla corsa.

E mentre si fanno i nomi di Nicola Savino, Antonella Clerici e Milly Carlucci, Stefano resta ufficialmente in silenzio. Ma il pranzo con Maria potrebbe raccontare molto più di quanto sembri.

Il rapporto speciale tra Stefano De Martino e Maria De Filippi

Il legame tra De Martino e Maria De Filippi affonda le radici nel 2009, quando il giovane ballerino entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Aveva appena 19 anni, ma già una determinazione che lo avrebbe portato lontano. Da allora sono passati oltre sedici anni e il loro rapporto non si è mai interrotto. Maria è stata per lui mentore, guida e punto di riferimento. Nei momenti più delicati della sua vita privata – dalla separazione con Belen Rodriguez alle difficoltà sentimentali più recenti – De Martino si sarebbe rivolto proprio a lei per un consiglio. E lo stesso sarebbe accaduto nelle scelte professionali più importanti.

Non è un mistero, infatti, che la conduttrice lo avrebbe incoraggiato ad accettare la sfida di Affari Tuoi, oggi uno dei programmi di punta dell’access prime time Rai. Una scommessa vinta, considerando gli ottimi ascolti e la tenuta contro la concorrenza. Ecco perché l’incontro romano potrebbe non essere stato soltanto un pranzo tra amici. Con un possibile Sanremo 2027 ancora tutto da scrivere e con Conti che potrebbe avere in mente un altro nome per la sua successione, De Martino avrebbe potuto cercare un confronto proprio con chi, in passato, ha saputo leggere in anticipo le sue potenzialità.

