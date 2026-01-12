Sanremo, Carlo Conti prenota (ancora) il TG1: da Fialdini a De Martino, cosa succede stasera
Sanremo prende forma in diretta: Carlo Conti torna al Tg1 e accende l’attesa per il Festival. Facciamo un recap di cosa sappiamo, e di cosa potrebbe annunciare.
-
1/5
Il collegamento al Tg1 e l'annuncio di Carlo Conti
Carlo Conti torna a collegarsi con il Tg1 per un nuovo intervento dedicato a Sanremo 2026, alimentando una curiosità che da settimane accompagna l’avvicinamento alla prossima edizione del Festival. Dopo il primo annuncio dell’anno, che aveva ufficializzato la presenza fissa di Max Pezzali sulla nave Costa Toscana per tutte e cinque le serate, questo secondo appuntamento informativo diventa un passaggio chiave per comprendere la direzione della kermesse, cosa rivelerà il conduttore e direttore artistico?
-
2/5
Il quadro già definito: date, Big e Nuove Proposte
Molte cose sono già certe. Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, con cinque serate al Teatro Ariston, e Carlo Conti ha già annunciato i 30 Big in gara, insieme ai titoli dei brani e ai relativi autori. A questi si aggiungono i quattro artisti delle Nuove Proposte: Angelica Bove e Nicolò Filippucci, vincitori di Sanremo Giovani, affiancati da Mazzariello e dal duo Blind, El Ma & Soniko provenienti da Area Sanremo.
-
3/5
La scansione delle serate e il meccanismo di voto
Anche l’ordine delle serate segue una tradizione ormai consolidata. Martedì 24 febbraio si esibiranno tutti gli artisti in gara, giudicati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Mercoledì e giovedì i Big verranno divisi in due gruppi da 15, valutati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Venerdì sarà la serata delle cover, con tutti e 30 i cantanti affiancati da un ospite scelto, mentre sabato 28 febbraio spazio alla finale, con il ritorno sul palco dei primi cinque per l’ultimo verdetto.
-
4/5
PrimaFestival e DopoFestival: le certezze
Nel racconto quotidiano che accompagna Sanremo, trovano già posto due elementi fondamentali. Il PrimaFestival andrà in onda dal 21 al 28 febbraio e sarà condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, tutte e tre già coinvolte nella commissione artistica di Sanremo Giovani. Il DopoFestival, invece, sarà affidato a Nicola Savino dal 24 al 27 febbraio, con la presenza fissa di Aurora Leone, Federico Basso e del maestro Enrico Cremonesi. Un impianto che rafforza il racconto corale della manifestazione, dentro e fuori l’Ariston.
-
5/5
Co-conduttori e ospiti: le ipotesi che circolano
È proprio sul fronte dei co-conduttori e degli ospiti che si concentra la maggiore attesa per l’annuncio al Tg1. Come già accaduto in passato, Carlo Conti potrebbe scegliere compagni di viaggio diversi per ciascuna serata. Tra le voci più insistenti circolano i nomi di Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, mentre si raffreddano altre ipotesi e viene data per certa l’assenza di Samira Lui. Torna invece a farsi strada il nome di Stefano De Martino, che potrebbe essere coinvolto nella serata finale per un simbolico passaggio di consegne. Sul fronte ospiti, si parla con insistenza di Laura Pausini come presenza internazionale costante, di Eros Ramazzotti per un anniversario importante e persino dell’ipotesi Madonna, al momento considerata suggestiva ma complessa.
