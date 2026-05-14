Sanremo, Arisa svela di odiare la sua canzone (famosissima): “Sempre detestata”, la confessione sul Festival più difficile
La cantante, a sorpresa dei tantissimi fan, ha rivelato di non riuscire ad apprezzare uno dei brani che hanno contribuito al suo grande successo: ecco quale.
Tra i volti noti italiani più chiacchierati del momento troviamo la cantante Arisa che, oltre a far parlare di sé per la splendida voce e il nuovo album, di recente si è resa protagonista anche di un grande cambiamento fisico, apparendo in pubblico in una versione serena, raggiante, elegante e raffinata. Ma a catalizzare in particolar modo l’attenzione dei tanti fan, è stata una rivelazione che Arisa ha fatto nelle ultime ore durante il podcast Meraviglioso – Dentro una Canzone, ammettendo di aver sempre odiato una sua canzone molto famosa: ecco tutti i dettagli.
Arisa, rivelazione: "Questa canzone l’ho sempre detestata"
Ospite al video-podcast Meraviglioso – Dentro una Canzone condotto da Lorenzo Casadei, Arisa ha fatto una rivelazione decisamente inaspettata con la sincerità e la schiettezza che la contraddistingue da sempre. Prima di tutto, la cantante ha raccontato di essersi trovata a volte a cantare brani che non la rappresentavano e dei quali non era per nulla convinta. "Io voglio fare cose sincere e che siano atti di comunicazione pura e leale nei confronti del pubblico, senza strategie e architetture. Poi quelle cose le ho fatte, mi è capitato, ma non ero contenta e non imparavo i testi. Io non riesco a imparare i testi delle canzoni che non sento".
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Partendo da queste premesse, Arisa ha poi rivelato che tra le canzoni che non è mai riuscita ad amare e sentire proprie c’è anche Mi Sento Bene, il brano portato in gara al Festival di Sanremo nel 2019 e che le ha fatto conquistare un buon ottavo posto nella classifica finale. "Io devo essere onesta e quella canzone l’ho sempre detestata. Perché non stavo affatto bene! Quello era l’unico brano che non volevo inserire nemmeno nel disco. Mi sento bene? No. Io mi sento bene quando non penso, ma invece penso sempre. Sono solo testa, penso continuamente. Io non posso cantare ‘se non ci penso più mi sento bene’, perché non è vero, io penso sempre. Per stare bene io non posso accantonare i pensieri, ma devo affrontarli e sviscerarli".
Arisa e il brano La Notte: "Questa canzone ha delle vibrazioni potenti"
Molto diverso è invece il sentimento di Arisa nei confronti del brano La Notte, scritto dall’ex fidanzato Giuseppe Anastasi e arrivato secondo al Festival di Sanremo nel 2012. "Questa canzone ha delle vibrazioni potenti. Per me è uno dei miei brani cult. Giuseppe Anastasi è stato l’autore delle canzoni più importanti della mia carriera, a partire da Sincerità. La Notte è una canzone che lui ha scritto prima di incontrarmi, in un periodo di grande sofferenza sentimentale, dopo la separazione con una donna. Quando abbiamo cominciato a uscire insieme lui mi ha fatto ascoltare questo pezzo più volte e a me è piaciuto tantissimo. Ma mai avrei immaginato che questa canzone avrebbe preso vita quando ci saremmo lasciati noi. Sincerità ha celebrato l’inizio della nostra storia e La Notte la fine".
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