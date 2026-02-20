Sanremo 2026, arriva l'annuncio ufficiale di Carlo Conti: Bianca Balti sarà ospite alla serata delle Cover. Ecco cosa farà Il ritorno tanto atteso della supermodella, che racconterà alla platea dell'Ariston la sua ripresa dopo la malattia, e come la sua vita è cambiata dopo la diagnosi.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a riaccendere le luci anche su storie aperte gli scorsi anni, ma mai davvero chiuse. Tra queste c’è il ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston, una presenza che va ben oltre il glamour, rappresentanto un ritorno carico di significati, annunciato con emozione da Carlo Conti e atteso da un pubblico che lo scorso anno aveva seguito con partecipazione il suo percorso.

Bianca Balti, il ritorno sul palco dell’Ariston

Venerdì 27 febbraio 2026, nel corso della quarta serata del Festival, Bianca Balti tornerà sul palco del Teatro Ariston. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti durante Cinque Minuti, spiegando con parole sentite il senso di questa scelta: "Per me è un grande gioia… Nella serata del venerdì, tornerà dopo un anno, Bianca Balti. Questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia".

Sanremo 2026: la terza volta al Festival per la Balti

Per Bianca Balti si tratta della terza presenza al Festival di Sanremo. La prima risale al 2013, quando era stata ospite nell’edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La seconda, chiaramente più recente, è quella del 2025, quando aveva ricoperto il ruolo di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Un’edizione che aveva assunto un valore particolare, arrivata a pochi mesi dalla diagnosi di tumore ovarico, comunicata nel 2024.

Le parole che hanno segnato il 2025

Alla vigilia della sua partecipazione lo scorso anno, Bianca Balti aveva chiarito fin da subito il senso della sua presenza: "Quando Carlo mi ha chiamato per il Festival gli ho detto che non sarei venuta a fare la malata di cancro. Non perché non voglia raccontare il dolore, non che non ci sia stato in questi mesi. Vuole essere una celebrazione della vita". Dopo le cure e con il tumore in fase di remissione, il ritorno a Sanremo nel 2026 assume il valore simbolico di una vittoria personale, ma senza retorica. Nei mesi successivi al Festival, Bianca Balti ha raccontato anche il lato meno visibile della guarigione, parlando apertamente di un periodo di depressione. Sul suo profilo Substack ha scritto: "Quando tutto si è calmato a giugno, il mio cervello ha fatto quello che i cervelli fanno dopo un sovraccarico: si spengono… Il mio corpo l’ha seguito. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, sentivo come se mi avessero tolto la terra da sotto i piedi".

La scelta di rallentare e il messaggio che va oltre Sanremo

Nel suo racconto c’è stato spazio per la consapevolezza: "Ho semplificato la mia vita e dato la priorità alla mia salute". Parole che arrivano dopo mesi complessi, tra il ritorno al lavoro, i viaggi e la necessità di fermarsi davvero: "La depressione è un posto strano, cattivo". Oggi Bianca Balti si definisce "un work in progress". Ma sarà lei stessa a dirci di più, tra una settimana esatta.

