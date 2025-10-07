Sanremo, accordo e firma: la Rai blinda il Festival per tre anni (con una pioggia di milioni). Numeri e retroscena Il Comune della città ligure e viale Mazzini hanno trovato un punto d'incontro dopo mesi di trattative serrate. Fondamentali le garanzie sui ricavi e sugli eventi collaterali.

L’accordo è arrivato. La Giunta comunale di Sanremo ha appena approvato la nuova convenzione con la Rai per l’organizzazione e la realizzazione del Festival della Canzone Italiana. Un accordo che mette fine a una lunga e articolata fase negoziale, e sancisce (di nuovo) il legame tra il Comune e la televisione pubblica per i prossimi tre anni, con possibilità di estendere il contratto per altri due. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo, c’è l’accordo sul Festival con la Rai

Dopo mesi di confronti, e procedure imposte dal Tar Liguria, si chiude un capitolo fondamentale per il destino dell’evento più popolare della tv italiana. Sanremo tornerà sulla Rai, almeno per i prossimi tre anni, e Viale Mazzini può tirare un sospiro di sollievo. Come chiarito da una nota rilasciata dal Comune, la Rai, unica a partecipare all’avviso pubblico, ha rispettato tutti i criteri previsti dal bando, tra cui il versamento di un corrispettivo da 6,5 milioni di euro all’amministrazione, l’1% sui ricavi pubblicitari generati durante il Festival e la garanzia di concrete ricadute sul territorio.

Un vero ‘fiume’ di investimenti che non si fermerà alla sola manifestazione: per il prossimo triennio, infatti, il Comune avrà la certezza della messa in onda di eventi collaterali. Tra cui "Sanremoinfiore", altri due appuntamenti speciali da definire (e almeno uno nel cuore dell’estate) e la tradizionale cerimonia della posa della targa dedicata al vincitore, ormai appuntamento fisso per fan e turisti su via Matteotti.

L’intesa con il Comune e il futuro del Festival di Sanremo

A parlare dell’intesa sono stati anche il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, entrambi soddisfatti per il buon esito della trattativa: "Da quando lo scorso dicembre il Tar Liguria impose un avviso pubblico per l’organizzazione dei prossimi Festival sono stati nove mesi molto impegnativi. Il buon esito della fase negoziale con Rai è stato propiziato dalla volontà comune di entrambe le parti di mantenere un legame di successo, che ha fatto la storia di questo Paese. L’istituzione di un osservatorio permanente dovrà servire non solo al monitoraggio della convenzione ma anche a dare impulso ad un ulteriore sviluppo che potrà avere il Festival negli anni a venire, e consentirà a Comune di Sanremo e Rai di mantenere un dialogo costante".

Il Festival di Sanremo, con i suoi marchi e la sua storia, resterà sotto la titolarità del Comune, mentre la Rai avrà la responsabilità artistica delle prossime edizioni. Un equilibrio istituzionale-produttivo che rinnova quella sinergia che per decenni ha reso la kermesse il simbolo stesso della musica italiana nel mondo.

