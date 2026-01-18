Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez sul podio (con sorpresa)

Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi: sul podio anche Elettra Lamborghini e J-Ax.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La febbre di Sanremo 2026 è già iniziata. Oltre a chiedersi come saranno le canzoni dei 30 big in gara, quale ci piacerà di più, chi sarà ospite al Festival, e come saranno i look degli artisti, la domanda più gettonata ora è: ‘Chi vincerà questa 76esima edizione della kermesse?‘ Il toto nomi è quindi partito, tra preferiti della critica e del pubblico, ma riuscire a prevedere chi potrebbe trionfare sul palco dell’Ariston è sempre molto complicato. Tra voti della sala stampa, giuria delle radio e quelli del pubblico con il televoto, è difficile capire come andrà la gara, specie quando manca ancora più di un mese e le incognite sono ancora molte. Ma se ci dovessimo affidare a dei dati certi come il seguito che ogni artista ha sui social network, si potrebbe ipotizzare una classifica che vede in cima al podio la coppia Fedez-Masini, a Sanremo con il brano Male necessario.

Chi vincerà Sanremo 2026 secondo i social: sul podio Fede-Masini e nomi a sorpresa

La grande domanda che tutti si fanno sul Festival di Sanremo è sempre solo una: Chi vincerà? Anche per questa edizione vale ovviamente lo stesso, ma fare previsioni è veramente difficile. Se a scegliere il podio, però, fossero i social la risposata sarebbe di certo più facile. Secondo i dati analizzati da La Nuova Sardegna, se il numero dei follower che ogni artista ha sulle varie piattaforme equivalesse a voti a trionfare in questa 76esima edizione della kermesse sarebbero senza dubbio Fedez e Marco Masini. I due cantanti, in gara insieme, contano oltre 13,5 milioni di follower su Instagram (13,3 milioni il rapper, 185mila il cantautore), oltre ai 2 milioni e passa che li seguono su YouTube.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sempre continuando con questa lettura, il secondo posto potrebbe andare a sorpresa a Elettra Lamborghini, che su Instagram è seguita da 6,9 milioni di persone: un esercito di fan che potrebbe spingere in alto la cantante e conduttrice bolognese a differenza di quanto pronosticano i bookmaker.

Il terzo gradino del podio apparterrebbe a J-Ax (2,7 milioni di follower); quarto posto, invece, a Luché e quinto ad Arisa, rispettivamente con 1,5 milioni e 1,3 milioni di utenti. Seguono a ruota, Lda&Aka 7even (insieme 1 milione e 100mila follower), Levante, Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Ermal Meta, Francesco Renga, Raf, Patty Pravo ed Enrico Nigiotti. Tutti gli altri, Nayt, Sal Da Vinci, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre ed Eddie Brock finiscono tra le ultime posizioni.

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Chi vince Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto

Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara

La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...
Carlo Conti

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez

I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Fes...
Sanremo 2026 ecco il cast dei big

Sanremo 2026, troppo presto per stroncare il cast: vi dice qualcosa Lucio Corsi?

Troppi sconosciuti? Anche Mahmood, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Tananai e tanti altr...
Fedez e Marco Masini - Sanremo 2026

Sanremo 2026, parlano i favoriti (con spoiler testi): Fedez come Nietzsche, la dedica di Tommaso Paradiso e il caos di Arisa

I ‘Big’ in gara della 76esima edizione del Festival della canzone italiana hanno sve...
Fedez

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini nell'occhio del ciclone: non era mai successo prima

Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marc...
Carlo Conti - Sanremo 2025

Sanremo 2026, scoppia il primo caso: “Un big verso la squalifica”, di chi è la canzone ‘sospetta’

Stando ad alcune indiscrezioni un cantante avrebbe presentato un brano “troppo simil...

Personaggi

gioia-spaziani

Gioia Spaziani
Samurai Jay

Samurai Jay
Ece Uslu

Ece Uslu
Gigi Finizio

Gigi Finizio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963