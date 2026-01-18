Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez sul podio (con sorpresa) Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi: sul podio anche Elettra Lamborghini e J-Ax.

La febbre di Sanremo 2026 è già iniziata. Oltre a chiedersi come saranno le canzoni dei 30 big in gara, quale ci piacerà di più, chi sarà ospite al Festival, e come saranno i look degli artisti, la domanda più gettonata ora è: ‘Chi vincerà questa 76esima edizione della kermesse?‘ Il toto nomi è quindi partito, tra preferiti della critica e del pubblico, ma riuscire a prevedere chi potrebbe trionfare sul palco dell’Ariston è sempre molto complicato. Tra voti della sala stampa, giuria delle radio e quelli del pubblico con il televoto, è difficile capire come andrà la gara, specie quando manca ancora più di un mese e le incognite sono ancora molte. Ma se ci dovessimo affidare a dei dati certi come il seguito che ogni artista ha sui social network, si potrebbe ipotizzare una classifica che vede in cima al podio la coppia Fedez-Masini, a Sanremo con il brano Male necessario.

Chi vincerà Sanremo 2026 secondo i social: sul podio Fede-Masini e nomi a sorpresa

La grande domanda che tutti si fanno sul Festival di Sanremo è sempre solo una: Chi vincerà? Anche per questa edizione vale ovviamente lo stesso, ma fare previsioni è veramente difficile. Se a scegliere il podio, però, fossero i social la risposata sarebbe di certo più facile. Secondo i dati analizzati da La Nuova Sardegna, se il numero dei follower che ogni artista ha sulle varie piattaforme equivalesse a voti a trionfare in questa 76esima edizione della kermesse sarebbero senza dubbio Fedez e Marco Masini. I due cantanti, in gara insieme, contano oltre 13,5 milioni di follower su Instagram (13,3 milioni il rapper, 185mila il cantautore), oltre ai 2 milioni e passa che li seguono su YouTube.

Sempre continuando con questa lettura, il secondo posto potrebbe andare a sorpresa a Elettra Lamborghini, che su Instagram è seguita da 6,9 milioni di persone: un esercito di fan che potrebbe spingere in alto la cantante e conduttrice bolognese a differenza di quanto pronosticano i bookmaker.

Il terzo gradino del podio apparterrebbe a J-Ax (2,7 milioni di follower); quarto posto, invece, a Luché e quinto ad Arisa, rispettivamente con 1,5 milioni e 1,3 milioni di utenti. Seguono a ruota, Lda&Aka 7even (insieme 1 milione e 100mila follower), Levante, Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Ermal Meta, Francesco Renga, Raf, Patty Pravo ed Enrico Nigiotti. Tutti gli altri, Nayt, Sal Da Vinci, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre ed Eddie Brock finiscono tra le ultime posizioni.

