Sanremo 2027, svelato il 'sogno' di Stefano De Martino: vuole riunire Belen Rodriguez ed Emma Marrone nella prima serata
Dalle indiscrezioni social ai rumors su Emma e Belén, il futuro di De Martino a Sanremo punta a una prima serata che unisce musica e sottotesti da gossip.
Mentre il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si è chiuso da poco, la macchina organizzativa della kermesse più importante d’Italia non conosce sosta. Gli occhi di tutti sono già puntati sul 2027, l’anno che segnerà il debutto di Stefano De Martino nel prestigioso e complesso doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Se inizialmente non sono mancate le critiche da parte di chi lo riteneva acerbo per una sfida musicale di tale portata, oggi il clima è cambiato. De Martino, forte del successo travolgente alla guida di Affari Tuoi (seguito assiduamente persino dall’ex moglie Belén), sembra intenzionato a trasformare il suo esordio all’Ariston in un evento mediatico senza precedenti, puntando tutto sulle donne che hanno segnato la sua vita sentimentale e professionale.
Stefano De Martino a Sanremo 2027: Emma e Belén insieme sul palco
Le ultime ore hanno visto accendersi nuovamente i riflettori sul "progetto De Martino" grazie a uno spoiler lanciato dall’esperto di gossip Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Secondo Venza non ci sarebbero molti dubbi: "Sanremo 2027, voci di corridoio spoilerano il desiderio di De Martino: vorrebbe Emma e Belen alla prima serata!!". Non si tratterebbe solo di una scelta artistica, ma di un vero e proprio "colpaccio" mediatico capace di paralizzare il Paese. Riunire sullo stesso palco la cantante salentina e la showgirl argentina significherebbe chiudere un cerchio iniziato anni fa negli studi di Amici, trasformando un vecchio scandalo di cronaca rosa in un momento di grande televisione moderna.
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Le passate reazioni delle protagoniste e il progetto ambizioso
Le voci su questo coinvolgimento circolano in realtà dallo scorso marzo, quando MowMag aveva anticipato le mosse del conduttore napoletano. Stando ai retroscena, le risposte delle due donne sarebbero state differenti: se Emma si sarebbe mostrata fin da subito interessata e disponibile alla collaborazione, Belén avrebbe inizialmente manifestato qualche titubanza. Tuttavia, i segnali più recenti indicano un netto disgelo. Ospite di Pio e Amedeo, la Rodriguez ha confessato con il sorriso di seguire l’ex marito in TV ogni sera e, alla domanda su una possibile chiamata per Sanremo, ha risposto con un’apertura che sa di conferma: "Perché no?".
Un Festival senza precedenti
Oltre al cast, iniziano a trapelare anche i primi dettagli tecnici sulla gestione De Martino. Si parla di un cachet che si aggirerebbe intorno ai 300.000 euro, una cifra importante per un Direttore Artistico che dovrà dimostrare di saper gestire non solo le canzoni, ma anche la pressione di un pubblico vorace di novità. Portare Emma e Belén all’Ariston non sarebbe solo un’operazione nostalgia, ma la dimostrazione di una maturità ritrovata tra i tre protagonisti.
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