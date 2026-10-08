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Sanremo 2027, Fabio Volo e una star della musica con De Martino: svelata la commissione ‘Giovani’

La Rai ha ufficializzato i sette nomi incaricati di selezionare i nuovi talenti in vista della prossima edizione del Festival: da Noemi a Ema Stokholma

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La macchina di Sanremo Giovani 2026 entra nel vivo in vista del percorso che porterà alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2027, la prima condotta e diretta da Stefano De Martino. La Rai ha ufficializzato la composizione della commissione incaricata di selezionare i nuovi talenti e, contestualmente, ha annunciato la proroga delle candidature. Scopriamo chi ci sarà e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, ecco la commissione ‘Giovani’: da Fabio Volo a Noemi

Sono sette i componenti chiamati a valutare gli artisti che proveranno a conquistare un posto nel percorso verso Sanremo 2027. Al fianco del nuovo direttore artistico Stefano De Martino e del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, infatti, ci saranno Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma. Una squadra che riunisce competenze differenti tra musica, radio, televisione e produzione artistica e che avrà il compito di ascoltare e giudicare le proposte presentate dai giovani candidati. Il primo appuntamento sarà con le audizioni dal vivo previste alla fine di ottobre nella Sala A di via Asiago, a Roma. A questa fase accederanno soltanto i 60 concorrenti di Sanremo Giovani che avranno superato la selezione iniziale. Dalle audizioni verranno scelti 15 artisti, ai quali si uniranno altrettanti giovani provenienti da Area Sanremo, formando così un gruppo complessivo di 30 concorrenti.

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MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

Milo Infante e il caso Garlasco

Milo Infante e il caso Garlasco

La corsa verso il Festival di De Martino: 30 artisti, poi sei finalisti

Il percorso di selezione continuerà nel mese di novembre con una nuova serie di esibizioni dal vivo a Sanremo, articolata in due fine settimana e con la presenza di Stefano De Martino. Sarà questo il passaggio decisivo per arrivare alla rosa dei sei finalisti: tre saranno scelti tra i partecipanti di Sanremo Giovani e tre arriveranno da Area Sanremo. La Rai ha inoltre scelto di allungare i tempi per le iscrizioni, offrendo agli aspiranti concorrenti qualche giorno in più per partecipare alla selezione (il nuovo termine è fissato alle 18 di lunedì 12 ottobre 2026).La selezione proseguirà fino alla finale di Sanremo Giovani 2026, in programma il 18 dicembre, quando i sei artisti rimasti in gara si contenderanno la vittoria. La nuova formula prevede infatti che sia un solo giovane a conquistare l’accesso al Festival di Sanremo 2027, entrando nella categoria Campioni. Sarà dunque il vincitore della finale a ottenere il pass per il palco del teatro Ariston e a confrontarsi con i Big nella kermesse del prossimo anno. Un cambiamento significativo rispetto alle precedenti edizioni, che rende ancora più decisiva la sfida finale di Sanremo Giovani.

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