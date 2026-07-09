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De Martino prepara un Sanremo più internazionale: tre super ospiti da sogno e un nome già destinato a far discutere. Il toto nomi è iniziato

Sanremo 2027, De Martino prepara il colpo? Tre nomi clamorosi per i super ospiti fanno già sognare il pubblico

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Stefano De Martino ha già fatto capire quale sarà la direzione del suo primo Sanremo: un Festival con uno sguardo sempre più internazionale, senza perdere il legame con la grande musica italiana. E se le premesse saranno mantenute, tra i super ospiti potrebbero spuntare nomi clamorosi.

Sanremo 2027: i tre possibili super ospiti per Stefano De Martino

Da Madonna a Olivia Rodrigo, fino a un artista italiano amatissimo ma anche tra i più divisivi del momento: ecco i tre profili che potrebbero infiammare il palco dell’Ariston e far discutere il pubblico ancora prima dell’inizio del Festival.

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