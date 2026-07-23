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Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie il cast: meno ‘big’ in gara, chi ci sarà

Stando agli ultimi rumor sarebbero rimasti 38 artisti in corsa per i 24 posti all’Ariston: da Tiziano Ferro ad Achille Lauro, le scelte del nuovo conduttore

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora distante, ma il lavoro dietro le quinte è già nel vivo. La prossima edizione, che dovrebbe svolgersi dal 16 al 20 febbraio al teatro Ariston, rappresenterà un passaggio importante anche per Stefano De Martino, chiamato a guidare per la prima volta una manifestazione che, tra le altre cose, si prepara a cambiare formula. Il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse è ovviamente al lavoro sul cast e, stando alle ultime indiscrezioni, la sua lista dei papabili ‘big’ si sarebbe ridotta a 38 artisti. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, cast ridotto: la decisione di Stefano De Martino

Oltre a Stefano De Martino nei panni di conduttore e direttore artistico, tra le novità più rilevanti del Festival di Sanremo 2027 c’è la possibile riduzione del numero dei ‘big’ in gara: dai 30 delle ultime edizioni si dovrebbe passare a 24 artisti. L’obiettivo sarebbe quello di ‘alleggerire’ le serate, concedendo maggiore spazio ai momenti di spettacolo e agli ospiti in scaletta.

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Nel frattempo – come detto – continuano a circolare rumor sui possibili protagonisti della 77esima edizione della kermesse. Stando a quanto riportato da All Music Italia, la rosa dei papabili comprenderebbe circa 38 nomi, destinati però a essere progressivamente ridotti fino alla definizione del cast ufficiale.

I Big in gara: i cantanti che vedremo al Festival

Tra gli artisti accostati con maggiore insistenza al Festival di Sanremo 2027 di De Martino figurano Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, insieme a Venerus, Anna, Tedua, Kid Yugi, Geolier, Madame e Achille Lauro. Tra i nomi emersi nelle ultime indiscrezioni ci sono anche Tananai, Fred De Palma, Samurai Jay, Frah Quintale e Alessandra Amoroso. Non mancano i profili della nuova generazione, con Sarah Toscano, Settembre e Nicolò Filippucci indicati tra i possibili candidati, così come artisti già conosciuti dal pubblico dell’Ariston, tra cui Gaia, The Kolors, Clara, Nada e Paola Turci. Le indiscrezioni citano inoltre Cristina D’Avena, Coez, Emma Nolde e California, ex componente dei Coma_Cose. Tra le suggestioni più importanti resta anche quella che porta a Tiziano Ferro, nome che da anni viene periodicamente associato al Festival e che, qualora partecipasse, rappresenterebbe uno degli ingressi più prestigiosi dell’edizione 2027. Nella lista trovano spazio anche alcuni storici protagonisti della musica italiana, come Donatella Rettore, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri, Patty Pravo e Iva Zanicchi.

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