Sanremo 2027, obiettivo Leonardo DiCaprio: De Martino ci prova (grazie a Vittoria Ceretti). Il retroscena Il prossimo conduttore della kermesse canora avrebbe incontrato l'attore e la compagna italiana in America. L'idea sarebbe di portarli entrambi sul palco dell'Ariston. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Stefano De Martino inizia a fare sul serio. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 avrebbe provato ad avvicinare due super-star internazionali da portare sul palco dell’Ariston. Una, la supermodella Vittoria Ceretti, era già passata per la città ligure nell’edizione del 2021 con Fiorello e Amadeus. L’altro, sarebbe un nome davvero clamoroso. Ovvero l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio, nonché attuale compagno proprio di Ceretti. A favorire un incontro tra le parti, avvenuto quando Stefano si trovava in America, sarebbe stata una vecchia frequentazione del conduttore. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Sanremo 2027, l’indiscrezione su Vittoria Ceretti all’Ariston con De Martino

Prima Olivia Rodrigo, poi Dua Lipa. E ora due nomi ancora più clamorosi. Stefano De Martino sarebbe davvero al lavoro per stupire il pubblico italiano con una corazzata di super-ospiti a Sanremo 2027. E la prima novità potrebbe riguardare la supermodella Vittoria Ceretti, come rivelato di recente dall’esperto Gabriele Perpiglia.

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"Non un’indiscrezione: una ricostruzione punto per punto con nomi e cognomi", spiega Parpiglia. "Oggi aggiungiamo il secondo capitolo, e questa è un’esclusiva. Il nome che De Martino ha messo sul tavolo…è Vittoria Ceretti. Ci raccontano che l’idea nasce direttamente dal conduttore e dal direttore artistico Fabrizio Ferraguzzo. Il ragionamento è semplice e molto televisivo: un Festival che vuole parlare al mondo ha bisogno di volti che il mondo riconosce già. Ceretti porta la moda, il red carpet internazionale e — non serve girarci intorno — una curiosità che si chiama Leonardo DiCaprio. Un precedente, del resto, c’è già. E l’ha scritto la Rai".

Il ‘corteggiamento’ di De Martino a Leonardo DiCaprio

E proprio qui, sul nome del compagno di Ceretti, si aggiungono dettagli fondamentali, come svelato dalla penna di Alberto Dandolo su Oggi. De Martino avrebbe incontrato entrambi, Vittoria e l’attore hollywoodiano, grazie all’aiuto della stilista Gilda D’Ambrosio, oggi amica e in passato flirt raccontato dalle cronache rosa. In sostanza, "Gilda Ambrosio ha ricevuto tutte le attenzioni che si riservano a una star a un evento che si è tenuto di recente a Milano in zona Navigli. La stilista napoletana era reduce da un viaggio negli Stati Uniti con il conduttore di Affari Tuoi, durante il quale hanno anche incontrato alcune star d’oltreoceano".

Ed ecco il punto: "Gilda ha presentato a Stefano De Martino nientemeno che Leonardo DiCaprio e la fidanzata, la modella Vittoria Ceretti, sua amica di vecchia data. Secondo quanto ci risulta, De Martino punterebbe a far salire sul palco dell’Ariston come co-conduttori di una delle serate l’attore e la compagna. La Ceretti non è nuova a Sanremo: ha affiancato Fiorello e Amadeus nella difficile edizione (causa Covid) nel 2021".

Insomma i due potrebbero finire alla co-conduzione di Sanremo, nel 2027. Ma l’ipotesi al momento pare talmente complicata, soprattutto per la nota ritrosia di DiCaprio alle ospitate, che occorrerà attendere parecchi dettagli in più per capire se l’opzione può diventare praticabile. Intanto, il fatto che l’ex ballerino si stia spingendo così in alto a livello di ambizione è un segno della sua volontà di stupire ancora. La Rai, d’altra parte, sembra disposta a investire su di lui e sulla produzione della kermesse senza sconti. Vedremo se la scommessa alla fine pagherà.

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