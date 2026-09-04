Stefano De Martino punta a Leonardo Di Caprio per Sanremo 2027: l’indiscrezione sul super ospite internazionale SottotitIl nuovo direttore artistico del Festival starebbe lavorando a un’edizione particolarmente ambiziosa e, dopo i rumor su Dua Lipa, spunta ora un altro nome clamoroso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Stefano De Martino sembra intenzionato a inaugurare la sua avventura alla guida del Festival di Sanremo con un’edizione capace di lasciare il segno, almeno stando alle indiscrezioni che nelle ultime settimane stanno iniziando a delineare le possibili mosse del conduttore e direttore artistico. Dopo le voci sulla possibile presenza di Dua Lipa, adesso al centro dei rumor finisce addirittura Leonardo Di Caprio, uno degli attori più celebri e riconoscibili a livello internazionale.

Una stella di Hollywood a Sanremo 2027

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L’indiscrezione, riportata da Vanity Fair e rilanciata nelle ultime ore, naturalmente non equivale a una conferma della presenza dell’attore sul palco dell’Ariston, ma racconta comunque di un progetto che, nelle intenzioni di De Martino, potrebbe avere ambizioni decisamente internazionali. L’eventuale arrivo di Di Caprio a Sanremo rappresenterebbe infatti un colpo di enorme risonanza mediatica, soprattutto considerando il prestigio della sua carriera cinematografica.

I contatti durante l’estate americana tra Stefano De Martino e i vip

A rendere particolarmente interessante il rumor è anche il lungo periodo trascorso da Stefano De Martino negli Stati Uniti durante l’estate. Il viaggio americano non sarebbe stato soltanto una pausa dagli impegni televisivi, ma avrebbe rappresentato anche un’occasione per lavorare alla costruzione del suo primo Festival, tra incontri, idee e valutazioni sugli artisti da coinvolgere. Secondo quanto riferito, durante la permanenza negli Stati Uniti De Martino avrebbe alternato momenti privati con il figlio Santiago a impegni legati alla preparazione della kermesse, lavorando anche insieme a Fabrizio Ferraguzzo alla selezione dei brani destinati alla gara. Ed è proprio in questo contesto che assumerebbero un peso particolare alcune delle relazioni nate attorno al conduttore.

Il possibile collegamento con Vittoria Ceretti per Leonardo Di Caprio

Il nome di Leonardo Di Caprio, infatti, non arriverebbe completamente dal nulla. Nel retroscena raccontato da Vanity Fair entra in gioco Gilda Ambrosio, da mesi nuovamente accostata a De Martino, e soprattutto una delle sue amicizie nel mondo della moda: Vittoria Ceretti, top model italiana legata sentimentalmente proprio a Di Caprio.

Secondo l’indiscrezione, durante la permanenza americana di De Martino, Ceretti avrebbe ospitato l’amica nella villa dove vive insieme all’attore. Un dettaglio che, naturalmente, non significa che sia già stata avviata una trattativa concreta con Di Caprio, ma che alimenta inevitabilmente le ipotesi sulla possibilità di un suo coinvolgimento.

Per il momento, dunque, la presenza di Leonardo Di Caprio a Sanremo 2027 resta soltanto un’indiscrezione, così come non è stata ufficializzata neppure l’eventuale partecipazione di Dua Lipa. Tuttavia, la successione di rumor relativi a grandi nomi dello spettacolo internazionale restituisce l’immagine di un De Martino deciso a pensare in grande per il suo debutto alla guida del Festival.

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