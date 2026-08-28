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Stefano De Martino, pronto il colpaccio per Sanremo 2027: la regina di Mediaset al suo fianco sul palco dell'Ariston. Chi è

Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già pensato alla collega e amica di Amici per una serata speciale della Kermesse musicale, quella dedicata all’Eurovision.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il prossimo Festival di Sanremo comincia già a prendere forma, almeno nelle intenzioni di Stefano De Martino. Il conduttore, chiamato a guidare la nuova edizione della kermesse, starebbe infatti pensando a una presenza particolarmente significativa sul palco del Teatro Ariston. Secondo le indiscrezioni di AllMusicItalia.it, emerse nelle ultime ore, De Martino avrebbe individuato in Maria De Filippi la compagna ideale per una delle serate più attese. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe un forte valore simbolico per il conduttore Rai, legato alla conduttrice da un rapporto professionale e personale nato proprio agli inizi della sua carriera. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2027, De Martino vorrebbe Maria De Filippi al suo fianco: il retroscena

Il portale AllMusicItalia.it ha raccolto alcune indiscrezioni sui possibili ospiti desiderati da Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027. Tra i nomi più interessanti spicca quello di Maria De Filippi. Il conduttore avrebbe infatti intenzione di coinvolgere la collega e amica nella serata dedicata all’Eurovision. "Secondo quanto risulta ad All Music Italia, Stefano De Martino avrebbe già scelto: vorrebbe Maria al suo fianco…". Un’eventuale presenza della De Filippi avrebbe anche un valore simbolico, considerando che De Martino ha iniziato la propria carriera proprio ad Amici.

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Sanremo 2027, Dua Lipa sul palco dell’Ariston?

Un altro nome accostato al Festival è quello di Dua Lipa. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, De Martino avrebbe già incontrato la popstar nel febbraio 2026, ma al momento non ci sarebbero accordi ufficiali. La situazione, infatti, sarebbe ancora incerta: "A oggi, scrive, nessun sì e nessun contratto, e chi conosce la cantante gli riferisce che ‘Oggi è più un no che un sì’….". La cantante, già ospite dell’Ariston nel 2020, potrebbe tornare al Festival non solo per esibirsi, ma anche con un possibile ruolo da co-conduttrice. L’eventuale partecipazione sarebbe facilitata dall’assenza, al momento, di concerti della popstar nelle date della manifestazione, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. La Rai avrebbe scelto di muoversi con largo anticipo proprio per avere più margine nelle trattative con artisti internazionali.

De Martino prepara il debutto al Festival con Sarà Sanremo

Stefano De Martino è inarrestabile e si prepara a entrare nel vivo della sua esperienza legata a Sanremo con un primo appuntamento fissato per il 18 dicembre 2026. Sarà lui a guidare Sarà Sanremo, evento che selezionerà il giovane artista destinato a gareggiare tra i Big del Festival 2027. Inoltre, il conduttore starebbe valutando numerosi brani e starebbe pensando a un format più dinamico, orientato anche verso l’estero. Tra le possibili novità spicca una serata collegata all’Eurovision, mentre si punta a ridurre il numero dei concorrenti per rendere la competizione più ‘scorrevole’.

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