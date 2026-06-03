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Sanremo 2027, la coppia De Martino-De Filippi infiamma l'Ariston? La domanda più scomoda che rischia di rovinare tutto

Perché la possibile presenza di Maria De Filippi a Sanremo divide più di quanto sembri: non è lei il vero tema

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Se le indiscrezioni fossero confermate, quella formata da Stefano De Martino e Maria De Filippi sarebbe probabilmente una delle coppie televisive più forti che la Rai possa mettere in campo per Sanremo 2027.

Sanremo 2027 con Stefano De Martino e Maria De Filippi? Perché diciamo "no"

Da una parte il pupillo che negli ultimi anni ha dimostrato di saper reggere il peso della prima serata; dall’altra la regina indiscussa della televisione italiana. Una scelta che avrebbe perfettamente senso. Eppure, dietro l’entusiasmo, resta una domanda: perché ogni volta che si parla di rilanciare la tv italiana si finisce sempre per pescare dagli stessi nomi? Forse il vero tema non è la presenza di Maria De Filippi, ma l’assenza di chi dovrebbe rappresentare il futuro.

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