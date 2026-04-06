Sanremo 2027, prime scelte: De Martino con Maria De Filippi e due amici. Chi sono Iniziano a emergere i primi nomi dei possibili co-conduttori al fianco di Stefano De Martino a Sanemo 2027: in pole position ci sarebbero Maria De Filippi e due suoi amici

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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L’appuntamento con il Festival di Sanremo 2027 appare ancora lontano, ma essere certi su chi sarà alla guida può essere uno spunto in più per cercare di capire chi potremo vedere sul palco. Alla guida della kermesse canora ci sarà infatti Stefano De Martino, ufficializzato da Carlo Conti in occasione della finalissima dell’ultima edizione, a cui sarà affidato un compito certamente di prestigio pur non avendo ancora 40 anni.

Lui al momento si divide tra "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile", ha preferito non sbilanciarsi su quello che accadrà all’Ariston sotto la sua guida, ma è naturale iniziare a chiedersi chi sarà il suo fianco in veste di co-conduttore.

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Stefano De Martino e i co-conduttori di Sanremo 2027: i tre nomi in pole position

È naturale pensare che Stefano De Martino voglia avere al suo fianco al Festival di Sanremo 2027 qualcuno che stima e che può dare il meglio anche in una manifestazione così importante come la kermesse canora. Il napoletano è certamente onorato del ruolo che gli è stato affidato, ma essendo alla sua prima esperienza potrebbe non puntare su nomi internazionali.

È certamente prematuro parlare di ufficialità, ma le ultime indiscrezioni che sono state diffuse a riguardo fanno rumore perché, se confermate, possono dare l’idea del tipo di spettacolo che lui vuole realizzare. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, in cima alla sua lista ci sarebbe un nome top della nostra Tv, in grado di generare notevole interesse in ogni cosa di cui si occupa, che può vantare dalla sua un rapporto fortissimo con il presentatore. Si tratta di Maria De Filippi, che lui conosce sin dai tempi di "Amici" quando pensava di affermarsi come ballerino, ma che ancora adesso lui considera come una sorta di seconda mamma, non a caso non ha mai esitato ad accettare i suoi inviti nel talent show o a "C’è posta per te", dove è tornato più volte in veste di ospite. "Queen Mary" era già stata all’Ariston proprio dieci anni fa, al fianco di Carlo Conti, potrebbe essere felice di esserci di nuovo pur essendo abituata a scegliere con oculatezza le sue apparizioni in trasmissioni diverse dalle sue.

Non si possono escludere altri due personaggi che ci viene quasi naturale associare a Stefano De Martino, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, presenze fisse a "Stasera tutto è possibile", con cui ha una sintonia che si percepisce in maniera evidente ogni volta che interagiscono tra loro. Le voci su di loro si sono diffuse quasi subito, un po’ come quando con Conti si era ipotizzata la presenza sul palco degli amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, anche se in questo caso è stato Izzo a mettere in chiaro le cose, svelando quale sia la situazione attuale: "Stefano andrà a Sanremo, noi saremo lì per supportarlo" – ha detto recentemente in occasione della conferenza di presentazione di ‘Pechino Express’, resta da capire se con un ruolo vero e proprio o solo in teatro a supportarlo come è naturale possa avvenire.

Non si può scartare del tutto, però, anche la pista che porta ad Antonella Clerici, che molti davano per papabile anche alla conduzione, che non ha mai nascosto la stima nei confronti di De Martino. È necessario comunque attendere, a breve ne sapremo di più, anzi in casi simili possono emergere anche delle "candidature spontanee" che potrebbero rivelarsi interessanti anche per lo stesso presentatore.

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