Sanremo 2027 a De Martino, l’annuncio di Conti in diretta. E Stefano si emoziona con Carlo: “Non lo dimenticherò”
Annuncio a sorpresa durante la serata finale di Sanremo 2026: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse
Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Da giorni si respirava aria di passaggio di consegne e l’ascesa di Stefano De Martino sembrava tutt’altro che improbabile. A farlo intuire erano stati diversi segnali lanciati nel corso della settimana del Festival di Sanremo. In apertura, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, aveva frenato ogni discorso sull’edizione 2027, rimandando tutto a dopo la finale. Anche Carlo Conti aveva più volte evocato l’idea di affidare il Festival a un volto più giovane o a una donna. Questa mattina ha ribadito che consegnerà al suo erede una manifestazione "in ottima salute". Poi ha lasciato intendere che in serata sarebbe arrivata una novità importante. Incassate le domande dei cronisti sulla futura direzione artistica, ha sorriso senza sbilanciarsi. E per mantenere il mistero ha persino scherzato: "Potrei restare io", alimentando fino all’ultimo il gioco delle ipotesi.
Sanremo 2027 Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo
Colpo di scena al Teatro Ariston, dove in chiusura della serata finale (QUI la diretta) è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano. Sul palco del Festival di Sanremo, Carlo Conti è sceso in platea per compiere un gesto simbolico e solenne. Davanti al pubblico ha ufficialmente investito Stefano De Martino del ruolo di conduttore e direttore artistico dell’edizione 2027. Un passaggio di testimone annunciato, ma fino all’ultimo avvolto dal riserbo. De Martino, volto amatissimo di Affari tuoi, è apparso visibilmente emozionato. Con un sorriso teso ha preso la mano di Conti e l’ha appoggiata sul proprio petto. "Sentite come batte", ha scherzato, lasciando trasparire tutta la tensione del momento. Poi ha voluto ringraziare pubblicamente il suo predecessore.
"È un’occasione che ricorderò per tutta la vita", ha detto con voce rotta dall’emozione. Un pensiero è andato anche alla Rai, per la fiducia accordata, e a Carlo Conti: "Io voglio ringraziare te, perché ricevere questo testimone da te è un onore vero. Credimi è un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai per questa opportunità". Quindi la promessa, semplice e diretta: "Testa bassa e vado a pedalare". Parole che sanno di impegno e responsabilità. Conti, con eleganza, ha ricambiato l’abbraccio e il sostegno. "Per te sono sempre a disposizione", ha assicurato, suggellando un passaggio di consegne nel segno della continuità.
Proprio qualche tempo fa, in occasione di un’intervista, Stefano De Martino su Sanremo aveva dichiarato: "Mi piacerebbe farlo bene, con qualche capello bianco ma con ancora qualche capello. Questo è l’arco temporale: capelli bianchi perché vorrei avere qualche anno di esperienza in più per poter dare qualcosa in più".
