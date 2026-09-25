Sanremo 2027, De Martino cala gli assi con tre Big e tenta il colpaccio con Lazza: l’indiscrezione
Il conduttore partenopeo lavora al cast del suo primo Festival di Sanremo: tre nomi sarebbero già in cassaforte, mentre per un altro big è partita una trattativa
Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è già cominciato e Stefano De Martino sembra avere le idee piuttosto chiare sulla squadra da portare sul palco dell’Ariston. Mentre il nuovo direttore artistico lavora alla sua prima edizione del Festival, iniziano a circolare indiscrezioni molto interessanti sul cast dei Big. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già incassato alcune adesioni importanti, ma starebbe puntando anche a un nome particolarmente ambito. Di seguito, tutti i dettagli.
Sanremo 2027, De Martino avrebbe incassato il sì di tre big ma lui vuole Lazza
Il prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, comincia già a prendere forma. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, Stefano De Martino sarebbe impegnato nella scelta degli artisti che comporranno il cast della sua prima edizione alla guida della kermesse. Tra le trattative in corso spicca quella con Lazza. Stando alle indiscrezioni, De Martino starebbe cercando di convincere il rapper a partecipare, tanto che Dandolo parla di un vero e proprio "corteggiamento": "De Martino corteggia Lazza grazie alla sua Gilda…". Parallelamente, il conduttore avrebbe già ottenuto la disponibilità di tre nomi molto conosciuti dal pubblico giovane: Madame, Tony Effe e Salmo. "Stefano De Martino è concentrato notte e giorno sulla formazione del cast dei cantanti in gara per il suo primo Festival di Sanremo…Al momento tre nomi sono già certi: Madame, Salmo e Tony Effe…".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sanremo 2027, Emma Marrone potrebbe tornare all’Ariston
Per gli annunci ufficiali, però, bisognerà attendere almeno fino alla fine di novembre. De Martino, che ha recentemente presentato il regolamento di Sanremo 2027, sembra infatti intenzionato a mantenere il riserbo sul cast ancora per qualche tempo. Rimane inoltre aperta la possibilità di rivedere Emma Marrone sul palco dell’Ariston. Il suo nome è stato accostato più volte alla prossima edizione e, parlando della cantante, De Martino ha chiarito che non sarebbe necessario alcun invito speciale: "Non ha bisogno del mio invito…Si è già presa il palco di Sanremo in passato e se vuole tornare non ha difficoltà a farlo…".
Sanremo 2027, il nuovo regolamento
Per il prossimo Sanremo, il regolamento potrebbe essere un po’ diverso. Infatti, vi sono alcune condizioni precise per i brani: dovranno essere prevalentemente in italiano, inediti e presentati per la prima volta sul palco dell’Ariston. La durata massima sarà di 3 minuti e 30 secondi per le canzoni in gara e di 4 minuti per le cover. Viene, inoltre, posto un limite all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che non potrà sostituire o alterare il contributo creativo umano.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2027, De Martino prepara il cast da sogno. Non solo Emma: “Corteggia Madame ed Elodie” (e i Jalisse ci riprovano)
Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival è al lavoro sui primi ‘colpi’...
Sanremo 2027, obiettivo Leonardo DiCaprio: De Martino ci prova (grazie a Vittoria Ceretti). Il retroscena
Il prossimo conduttore della kermesse canora avrebbe incontrato l'attore e la compag...
Sanremo Giovani cambia tutto: la rivoluzione di De Martino manda un solo artista tra i Big
La Rai svela il nuovo regolamento: 60 artisti alle audizioni, sei finalisti e la sfi...
Sanremo 2027, da Olivia Rodrigo a Vittoria Ceretti (ma occhio a Vasco Rossi): la nuova lista di De Martino
Il nuovo direttore artistico prepara un Sanremo di stampo internazionale e punta a n...
Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone: la sua presenza dietro le quinte fa discutere in vista di Sanremo 2027
Il conduttore è comparso tra il pubblico all’Ippodromo di Milano e avrebbe raggiunto...
Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia le carte in tavola: novità e stravolgimenti in corso. Il nuovo regolamento del Festival
Stefano De Martino sta rivoluzionando il Festival di Sanremo. Si può già leggere il ...
Sanremo 2027, Stefano De Martino sceglie il cast: meno ‘big’ in gara, chi ci sarà
Stando agli ultimi rumor sarebbero rimasti 38 artisti in corsa per i 24 posti all’Ar...
Sanremo 2027, De Martino taglia i big: “24 è la mia spada di Damocle”. Poi il chiarimento sui Maneskin (e Gennarino)
Il nuovo conduttore e nuovo direttore artistico del Festival ha fatto chiarezza sull...