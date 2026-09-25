Sanremo 2027, De Martino cala gli assi con tre Big e tenta il colpaccio con Lazza: l’indiscrezione Il conduttore partenopeo lavora al cast del suo primo Festival di Sanremo: tre nomi sarebbero già in cassaforte, mentre per un altro big è partita una trattativa

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è già cominciato e Stefano De Martino sembra avere le idee piuttosto chiare sulla squadra da portare sul palco dell’Ariston. Mentre il nuovo direttore artistico lavora alla sua prima edizione del Festival, iniziano a circolare indiscrezioni molto interessanti sul cast dei Big. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già incassato alcune adesioni importanti, ma starebbe puntando anche a un nome particolarmente ambito. Di seguito, tutti i dettagli.

Sanremo 2027, De Martino avrebbe incassato il sì di tre big ma lui vuole Lazza

Il prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, comincia già a prendere forma. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, Stefano De Martino sarebbe impegnato nella scelta degli artisti che comporranno il cast della sua prima edizione alla guida della kermesse. Tra le trattative in corso spicca quella con Lazza. Stando alle indiscrezioni, De Martino starebbe cercando di convincere il rapper a partecipare, tanto che Dandolo parla di un vero e proprio "corteggiamento": "De Martino corteggia Lazza grazie alla sua Gilda…". Parallelamente, il conduttore avrebbe già ottenuto la disponibilità di tre nomi molto conosciuti dal pubblico giovane: Madame, Tony Effe e Salmo. "Stefano De Martino è concentrato notte e giorno sulla formazione del cast dei cantanti in gara per il suo primo Festival di Sanremo…Al momento tre nomi sono già certi: Madame, Salmo e Tony Effe…".

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Sanremo 2027, Emma Marrone potrebbe tornare all’Ariston

Per gli annunci ufficiali, però, bisognerà attendere almeno fino alla fine di novembre. De Martino, che ha recentemente presentato il regolamento di Sanremo 2027, sembra infatti intenzionato a mantenere il riserbo sul cast ancora per qualche tempo. Rimane inoltre aperta la possibilità di rivedere Emma Marrone sul palco dell’Ariston. Il suo nome è stato accostato più volte alla prossima edizione e, parlando della cantante, De Martino ha chiarito che non sarebbe necessario alcun invito speciale: "Non ha bisogno del mio invito…Si è già presa il palco di Sanremo in passato e se vuole tornare non ha difficoltà a farlo…".

Sanremo 2027, il nuovo regolamento

Per il prossimo Sanremo, il regolamento potrebbe essere un po’ diverso. Infatti, vi sono alcune condizioni precise per i brani: dovranno essere prevalentemente in italiano, inediti e presentati per la prima volta sul palco dell’Ariston. La durata massima sarà di 3 minuti e 30 secondi per le canzoni in gara e di 4 minuti per le cover. Viene, inoltre, posto un limite all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che non potrà sostituire o alterare il contributo creativo umano.

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