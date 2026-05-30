Sanremo 2027, rivoluzione totale: due vincitori, Eurovision ribaltato, niente serata cover e De Martino blindato. L'indiscrezione bomba Sanremo 2027 tra elezioni politiche, rivoluzione Eurovision, big in trattativa e Stefano De Martino intoccabile: tutti i retroscena che stanno facendo rumore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sanremo 2027 si prepara a riscrivere le sue stesse regole. Dietro le quinte di Viale Mazzini si agita qualcosa di inedito: un piano ambizioso, costoso e non privo di contraddizioni, che promette di portare i big più attesi sul palco dell’Ariston in cambio di garanzie mai viste prima. Ma c’è chi storce il naso, chi fa i conti e chi ricorda che l’Italia, così com’è, vince già. Di seguito, tutti i dettagli e le indiscrezioni di Dagospia.

Sanremo 2027, possibile rivoluzione in arrivo: cosa dicono le indiscrezioni

Secondo un’indiscrezione di Dagospia, Sanremo 2027 potrebbe essere il Festival più blindato degli ultimi vent’anni. Il motivo è doppio: da un lato l’intoccabilità di Stefano De Martino, sostenuto da Fratelli d’Italia; dall’altro il fatto che la kermesse cadrà quasi certamente in piena campagna elettorale, rendendo la Rai ancora più cauta del solito. Il tema caldo, però, è l’Eurovision. Le major discografiche e la Fimi avrebbero chiesto (e ottenuto) di istituire una gara separata per scegliere il rappresentante italiano: la serata del venerdì, finora dedicata alle cover, diventerebbe una serata in chiave "eurovisiva", e il suo vincitore andrebbe all’Eurovision indipendentemente da chi vince il Festival. In sostanza, due vincitori anziché uno. L’obiettivo sarebbe convincere più artisti di peso a partecipare, offrendo loro una doppia chance. In cambio di questa "rivoluzione", le case discografiche, accusate di aver boicottato l’ultima edizione di Carlo Conti, sarebbero disposte a riportare i big all’Ariston.

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L’idea, però, lascia perplessi gli esperti di Eurovision: l’Italia va bene così com’è, con un decennio di ottimi risultati, e stravolgere il meccanismo di selezione appare rischioso. Restano aperti anche i nodi sui costi (il palco dell’Ariston è piccolo), sul sistema di voto e sull’ipotesi di una "Academy" ristretta di giornalisti, già bocciata in passato per via dei conflitti di interesse.

Infine, si starebbe lavorando per riportare il Festival nelle prime due settimane di febbraio, dopo che il cambio di data ha penalizzato la recente edizione

Sanremo 2027, Stefano De Martino ‘sogna’ Maria De Filippi

Inoltre, stando agli ultimi rumor, sembra che Stefano De Martino starebbe lavorando per portare Maria De Filippi come ospite al suo primo Festival di Sanremo, almeno per una serata. Il gesto avrebbe un forte valore simbolico, dato che è stato proprio Amici, il programma della De Filippi, che De Martino ha mosso i primi passi in televisione nel 2009. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, la possibilità sarebbe descritta come sempre più concreta.

Sul fronte organizzativo, De Martino starebbe già muovendo per definire la squadra, frequentando numerosi eventi musicali per aggiornarsi sulle tendenze del momento. Tra le idee in cantiere, anche un cast più ridotto rispetto alle edizioni recenti, con circa 24-26 artisti in gara.

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