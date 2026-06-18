Sanremo 2027 è già da record, “500 brani ricevuti”: De Martino supera Amadeus e Carlo Conti (e decide negli USA) Il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival sarà a breve impegnato nella selezione delle canzoni in gara: si parla di una cifra da record

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino è al lavoro. Impegnato in un mese ‘spezzatino’ al timone di Affari Tuoi, spesso e volentieri costretto a lasciare spazio ai Mondiali di calcio, il conduttore starebbe già pensando a Sanremo 2027. Dopo avere rivelato le date della prossima edizione del Festival (che si terrà al teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio), infatti, De Martino valuterà a breve i brani proposti che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero addirittura 500, una cifra destinata a infrangere il record di Amadeus e Carlo Conti. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino stabilisce già un record

Il ‘cantiere’ del Festival di Sanremo 2027 sarebbe già entrato nel vivo. Stando un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, Stefano De Martino sarà presto impegnato nella fase preliminare di selezione delle canzoni. Nonostante sia ancora alle prese con gli ultimi impegni televisivi legati ad Affari Tuoi (che chiuderà i battenti il 18 luglio per fare spazio a L’Eredità di Marco Liorni nell’access prime time di Rai 1), il conduttore avrebbe già avviato l’organizzazione della prossima edizione della kermesse.

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A fare notizia – come anticipato – è il numero di brani già arrivati all’attenzione della direzione artistica di De Martino. Secondo quanto riferito da Parpiglia nella sua newsletter, sarebbero state inviate circa 500 canzoni (e mancano ancora diversi mesi alla chiusura delle candidature) a oltre otto mesi all’inizio del Festival. Non è chiaro se si tratti solo di proposte dei ‘Big’ o anche di artisti emergenti, ma quel che è certo è che il dato potrebbe stabilire un vero e proprio record se paragonato alle ultime edizioni. Negli anni di Amadeus, per esempio, furono presentate circa 400 canzoni, mentre lo scorso anno Carlo Conti dichiarò di aver ascoltato oltre 300 proposte destinate alla categoria dei Big. Le 500 tracce già arrivate per il 2027 rappresentano dunque un risultato notevole e confermano una volta di più l’enorme interesse che circonda la nuova ‘era’ del Festival targata De Martino.

La ‘vacanza’ con Santiago negli USA per lavorare sul Festival

Dopo avere definito alcune novità del ‘nuovo’ Festival di Sanremo (si parla di una serata dedicata all’Eurovision Song Contest con una gara separata per scegliere l’artista che rappresenterà l’Italia), dunque, per Stefano De Martino sarà tempo di mettersi le cuffie e al lavoro. Stando alle indiscrezioni il conduttore ed ex marito di Belén Rodríguez trascorrerà un periodo negli Stati Uniti insieme al figlio Santiago e approfitterà proprio di questo soggiorno per lavorare con Fabrizio Ferraguzzo, direttore artistico del Festival che possiede una casa a Los Angeles. I due dovrebbero dedicarsi proprio all’ascolto e alla valutazione delle numerose proposte musicali ricevute.

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