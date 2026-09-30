Sanremo 2027, la Rai svela le novità: cast tagliato per favorire De Martino (e lo show), lo spazio di Affari Tuoi per i giovani
Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore ha spiegato alcune modifiche in vista della prossima edizione del Festival
Il Festival di Sanremo 2027 cambia pelle all’insegna della nuova ‘visione’ di Stefano De Martino. Meno artisti in gara, più spazio allo spettacolo e una nuova collocazione pensata per valorizzare i giovani sono alcuni degli elementi emersi dalle parole di Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, intervenuto al Prix Italia in corso a L’Aquila. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Sanremo 2027: meno cantanti, più spazio allo show di De Martino
La principale novità della prossima edizione del Festival di Sanremo – come annunciato – riguarda il numero degli artisti: saranno 24 i concorrenti complessivi, con 23 posti assegnati direttamente e uno riservato al vincitore delle Nuove proposte. Una riduzione che, nelle intenzioni della Rai, non significa semplicemente accorciare i tempi dedicati alle canzoni, ma liberare spazio per una componente spettacolare più ampia. Il nuovo impianto nasce infatti anche per valorizzare le caratteristiche di Stefano De Martino. "È una visione plasmata proprio sulle caratteristiche del direttore artistico, che è un vero e proprio mattatore. Quindi lasciamo spazio a una componente non soltanto musicale ma anche di performance vera e propria a 360 gradi, che credo calzi a pennello rispetto alle caratteristiche di Stefano" ha spiegato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore. La settimana sanremese sarà inoltre ridisegnata attraverso una diversa distribuzione degli appuntamenti. La serata dedicata alle cover passerà al giovedì, mentre entra in calendario una serata dedicata alle performance.
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I giovani verso l’access: possibile spazio ad Affari Tuoi
Un altro capitolo riguarda invece i giovani, ai quali la Rai vuole garantire una presenza televisiva più ampia rispetto al passato. L’ipotesi sul tavolo è quella di utilizzare la fascia dell’access prime time, una collocazione particolarmente preziosa sul piano della visibilità: "Un percorso anche quantitativamente giusto, non soltanto qualitativamente". In questo scenario è stata indicata anche la possibile area di Affari Tuoi – condotto proprio da Stefano De Martino tutti i giorni su Rai 1 – ma Di Liberatore ha precisato che la sistemazione definitiva non è ancora stata stabilita. "Abbiamo parlato dell’access, ma come verranno collocati all’interno lo dobbiamo ancora definire. L’obiettivo, però, è quello di dare massima esposizione ai giovani in un contesto di ascolti performanti, offrendo loro una vetrina e una visibilità che altri anni magari non potevano avere nonostante avessero un progetto a loro dedicato".
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