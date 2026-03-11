Sanremo 2027, i ‘veri big’ già in fila per De Martino: “Ecco perché torneranno al Festival” In un'intervista recente, il ceo di FIMI Enzo Mazza ha analizzato i risultati di quest'anno e previsto lo scenario futuro della kermesse. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mentre il dibattito su Sanremo 2026 è ancora caldo, lo sguardo di chi lavora nell’industria musicale è già puntato sull’edizione affidata a Stefano De Martino. E a questo proposito, le parole di Enzo Mazza, ceo di FIMI, delineano uno scenario ben preciso per il Festival 2027. I grandi nomi ‘esclusi’ da questa edizione, spiega l’esperto in un’intervista, torneranno finalmente a calcare il palco dell’Ariston. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo, l’anno di transizione e il nuovo inizio

Enzo Mazza, nella recente intervista rilasciata a Fanpage.it, non usa mezzi termini per definire l’edizione appena conclusa. È stata una kermesse ‘di passaggio’, figlia di alcune difficoltà e delle incertezze note sulla sede definitiva del Festival. "Tutti avevano sostenuto che gli artisti che sono andati al Festival quest’anno rappresentavano un anno un po’ di passaggio", spiega, "era un anno nel quale era difficile mettere in piedi un cast per varie motivazioni: ritardi, discussioni che c’erano state su vari fronti, non si sapeva se il Festival sarebbe rimasto nella città che l’ha sempre ospitato".

Un contesto di estrema incertezza, insomma, che avrebbe disincentivato alcuni grandi nomi dal partecipare. Molti artisti di prima fascia avrebbero quindi preferito aspettare, scegliendo altri progetti o evitando l’esposizione mediatica eccessiva. "Molti cantanti", aggiunge Mazza, "in questo momento sono impegnati su altro. Poi è un evento stressante, diciamoci la verità: il Festival non è più come una volta che vai lì, fai le prove, canti e basta. Oggi sei impegnato praticamente 24 ore su 24. Devi anche essere preparato a un evento del genere. Magari tanti artisti con grande notorietà hanno preferito fare altre scelte".

Le previsioni sul Festival di De Martino

Ma è sul futuro del Festival che Mazza si mostra più ottimista. Per l’edizione 2027, quella che vedrà Stefano De Martino debuttare come direttore artistico e conduttore, il ceo di FIMI si dice convinto di un cambio di passo netto nel cast: "L’anno prossimo torneranno moltissimi artisti importanti al Festival…perché c’è una naturale evoluzione: dopo un intervallo si ritorna. Però alla fine, detto questo, il Festival sta portando comunque dei risultati dal punto di vista del mercato. Abbiamo artisti che prima non avevano questa notorietà e questa rilevanza e adesso ce l’hanno".

Un ciclo naturale, quello descritto da Mazza, in cui i grandi nomi si prendono una pausa e poi rientrano in scena quando le condizioni tornano favorevoli. E l’arrivo di De Martino, con tutta la sua capacità di attirare attenzione mediatica e pubblico giovane, potrebbe rappresentare esattamente l’occasione giusta per un ritorno in grande stile.

