Sanremo 2027, i ‘veri big’ già in fila per De Martino: “Ecco perché torneranno al Festival”
In un'intervista recente, il ceo di FIMI Enzo Mazza ha analizzato i risultati di quest'anno e previsto lo scenario futuro della kermesse. Ecco tutti i dettagli.
Mentre il dibattito su Sanremo 2026 è ancora caldo, lo sguardo di chi lavora nell’industria musicale è già puntato sull’edizione affidata a Stefano De Martino. E a questo proposito, le parole di Enzo Mazza, ceo di FIMI, delineano uno scenario ben preciso per il Festival 2027. I grandi nomi ‘esclusi’ da questa edizione, spiega l’esperto in un’intervista, torneranno finalmente a calcare il palco dell’Ariston. Ecco tutti i dettagli.
Sanremo, l’anno di transizione e il nuovo inizio
Enzo Mazza, nella recente intervista rilasciata a Fanpage.it, non usa mezzi termini per definire l’edizione appena conclusa. È stata una kermesse ‘di passaggio’, figlia di alcune difficoltà e delle incertezze note sulla sede definitiva del Festival. "Tutti avevano sostenuto che gli artisti che sono andati al Festival quest’anno rappresentavano un anno un po’ di passaggio", spiega, "era un anno nel quale era difficile mettere in piedi un cast per varie motivazioni: ritardi, discussioni che c’erano state su vari fronti, non si sapeva se il Festival sarebbe rimasto nella città che l’ha sempre ospitato".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un contesto di estrema incertezza, insomma, che avrebbe disincentivato alcuni grandi nomi dal partecipare. Molti artisti di prima fascia avrebbero quindi preferito aspettare, scegliendo altri progetti o evitando l’esposizione mediatica eccessiva. "Molti cantanti", aggiunge Mazza, "in questo momento sono impegnati su altro. Poi è un evento stressante, diciamoci la verità: il Festival non è più come una volta che vai lì, fai le prove, canti e basta. Oggi sei impegnato praticamente 24 ore su 24. Devi anche essere preparato a un evento del genere. Magari tanti artisti con grande notorietà hanno preferito fare altre scelte".
Le previsioni sul Festival di De Martino
Ma è sul futuro del Festival che Mazza si mostra più ottimista. Per l’edizione 2027, quella che vedrà Stefano De Martino debuttare come direttore artistico e conduttore, il ceo di FIMI si dice convinto di un cambio di passo netto nel cast: "L’anno prossimo torneranno moltissimi artisti importanti al Festival…perché c’è una naturale evoluzione: dopo un intervallo si ritorna. Però alla fine, detto questo, il Festival sta portando comunque dei risultati dal punto di vista del mercato. Abbiamo artisti che prima non avevano questa notorietà e questa rilevanza e adesso ce l’hanno".
Un ciclo naturale, quello descritto da Mazza, in cui i grandi nomi si prendono una pausa e poi rientrano in scena quando le condizioni tornano favorevoli. E l’arrivo di De Martino, con tutta la sua capacità di attirare attenzione mediatica e pubblico giovane, potrebbe rappresentare esattamente l’occasione giusta per un ritorno in grande stile.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2027, la prima lista per De Martino: Cristina D’Avena, Tony Pitony e Annalisa. I big pronti a salire sul palco
Da Cristina D’Avena ai Jalisse, ecco i primi cantanti interessati al Festival di San...
Biagio Izzo su De Martino a Sanremo 2027: “Ci saremo anche noi, ma…”, quale sarà il ruolo del team STEP al Festival
Il comico e amico del conduttore ha svelato il ruolo che potrebbe ricoprire nel Fest...
Sanremo 2027, De Martino arruola due star ‘nascoste’ per far decollare il suo Festival. Chi sono
Mentre l'eco dell'edizione 2026 si spegne lentamente, De Martino è già al lavoro per...
Sanremo 2027 a De Martino, l’annuncio di Conti in diretta. E Stefano si emoziona con Carlo: “Non lo dimenticherò”
Annuncio a sorpresa durante la serata finale di Sanremo 2026: Stefano De Martino sar...
De Martino condurrà Sanremo 2027, ma sarà in coppia: con lui la nuova regina della Rai. Il retroscena
Il conduttore di Affari Tuoi dovrebbe raccogliere l’eredità di Carlo Conti, ma spunt...
Sanremo, De Martino a Conti: “Non cambiarlo”, la richiesta segreta in vista del prossimo Festival
Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe già iniziato a lavorare in vista di Sanremo 202...
Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Dopo il successo di Sanremo 2026, Carlo Conti conduce due serate speciali di Sanremo...
Marco Carta perfido sul Festival di Sanremo: “Ho delle congetture", lo sfogo velenoso dell'ex vincitore
Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2009 con il brano “La forza mia”,...