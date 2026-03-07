Sanremo 2027, la prima lista per De Martino: Cristina D’Avena, Tony Pitony e Annalisa. I big pronti a salire sul palco Da Cristina D’Avena ai Jalisse, ecco i primi cantanti interessati al Festival di Sanremo 2027: curiosità, outsider e ritorni attesi sul palco.

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2027 è già iniziato, e i primi nomi dei Big interessati iniziano a circolare. Tra conferme, ritorni e outsider inaspettati, l’attenzione dei fan cresce. Cristina D’Avena e Jessica Morlacchi hanno aperto le danze con dichiarazioni intriganti, mentre nomi storici come Albano e i Jalisse lasciano intendere di volerci provare di nuovo. Tiziano Ferro, invece, sogna il palco del Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Ecco tutte le anticipazioni sui possibili protagonisti dell’edizione futura.

Sanremo 2027 : i primi Big confermano interesse

I primi nomi a essersi mostrati pubblicamente interessati a partecipare a Sanremo 2027 spaziano tra generazioni e stili musicali diversi. Cristina D’Avena, icona delle sigle dei cartoni animati, ha confessato al DopoFestival condotto da Nicola Savino che, pur non avendolo mai fatto prima, ci pensa seriamente. "Non mi sono mai presentata, ma chi può dirlo? Ci penso, non sarebbe male", ha dichiarato, aggiungendo che tutti i suoi amici la vorrebbero vedere sul palco dell’Ariston. La sua eventuale partecipazione sarebbe un vero colpo di scena, una stella ‘non convenzionale’ della musica italiana che sarebbe capace di attirare l’attenzione sul Festival di un pubblico eterogeneo.

Tra le aspiranti big di Sanremo 2027 c’è anche Jessica Morlacchi, che dopo aver vinto il Gf Vip 2024 sogna ora di calcare per la prima volta nella sua carriera il palco dell’Ariston. L’ex cantante dei Gazosa ha già due brani nel cassetto, scartati quest’anno da Carlo Conti ma potenzialmente adatti per la prossima edizione sotto la direzione di Stefano De Martino. "Dopo quello che ho visto quest’anno penso che abbiano una chance", ha detto in un’intervista a Non è la Tv, mostrando ottimismo per il futuro. Anche i Jalisse, trent’anni dopo la vittoria con Fiumi di Parole, confermano la voglia di tornare sul palco senza pressione: "Noi ovviamente ci riproveremo, ma non stalkeremo Stefano De Martino".

Tiziano Ferro e Al Bano: sogni e ritorni sul palco

Ma non finisce qui. Tra le prime suggestioni sul cast di Sanremo 2027 v’è anche Tiziano Ferro, che quest’anno ha partecipato alla prima serata della kermesse in qualità di super ospite. La voce di Perdono finora non ha mai partecipato al Festival come concorrente, ma proprio recentemente ha espresso in più interviste il desiderio di salire come Big a Sanremo almeno una volta nella vita. L’artista sogna di vivere questa esperienza con Carlo Conti, anche se al momento la direzione artistica è affidata a Stefano De Martino per almeno due anni. Ferro, quindi, potrebbe valutare la partecipazione quando sentirà di avere il brano giusto.

In questa lista di papabili 2027 non può mancare Al Bano, che ormai da anni prova a tornare a esibirsi al Festival. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai nascosto di soffrire di ‘sanremite’, ovvero di una ‘malattia’ che lo spinge sempre a desiderare di partecipare alla kermesse, e recentemente ha tiorato bordate ad Amadeus e Carlo Conti rei di aver rifiutato i suoi brani. Il cantante simbolo della musica italiana, c’è da scommetterci, busserà anche alla porta di De Martino per riprovarci il prossimo anno, così come i Jalisse che vengono regolarmente scartati dal 1997, quando vinsero il Festival con la canzone iconica ‘Fiumi di parole’.

Oltre ai nomi storici, i più papabili per la prossima edizione sotto la direzione di Stefano De Martino includono talenti già consolidati e nuove leve della musica italiana. Tra questi spiccano Emma Marone, Annalisa, Elodie, Angelina Mango, Mahmood, Blanco, Gaia, Nicolò Filippucci, Elisa e Ditonellapiaga. Anche l’esordiente TonyPitony potrebbe tornare sul palco dopo la performance della scorsa edizione nella serata delle cover, confermando la tradizione del Festival di mixare big affermati e giovani promesse.

