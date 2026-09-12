Sanremo 2027, da Olivia Rodrigo a Vittoria Ceretti (ma occhio a Vasco Rossi): la nuova lista di De Martino Il nuovo direttore artistico prepara un Sanremo di stampo internazionale e punta a nomi da copertina. Ma il vero colpo potrebbe arrivare lontano dall’Ariston.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E se l’Ariston, per una volta, sembrasse più Hollywood che Sanremo 2027? È questa la scommessa, decisamente fuori dagli schemi, che Stefano De Martino avrebbe iniziato a costruire per la nuova edizione. Sul tavolo ci sono nomi che sembrano appartenere a mondi lontanissimi dalla Riviera dei Fiori e che, proprio per questo, potrebbero cambiare completamente il volto della kermesse. Ma dietro il glamour c’è un lavoro tutt’altro che facile: convincere star abituate a palcoscenici mondiali a dire sì al Festival. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino vuole star internazionali: Vittoria Ceretti, Olivia Rodrigo e non solo

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe assumere una dimensione sempre più internazionale sotto la guida di Stefano De Martino, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo per la parte musicale. A raccontare le ipotesi attualmente sul tavolo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter parla di un progetto ancora in fase di definizione, condizionato soprattutto da disponibilità e cachet. L’idea sarebbe quella di affiancare a De Martino alcune protagoniste dello spettacolo mondiale. Tra i nomi in valutazione ci sarebbero Vittoria Ceretti, considerata una delle candidature più concrete, Olivia Rodrigo, pensata anche per conquistare il pubblico più giovane, e Dua Lipa, con cui i contatti sarebbero già iniziati. Le trattative più prestigiose riguarderebbero invece Julia Roberts e Anne Hathaway: riuscire a portarle sul palco dell’Ariston rappresenterebbe un grande colpo per il Festival.

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Sanremo 2027 e la figura del ‘disturbatore’

Non mancherebbe inoltre una componente più ironica. De Martino avrebbe individuato in Tony Pitony, protagonista della vittoria nella serata cover dello scorso Festival insieme a Ditonellapiaga, il possibile "disturbatore" della manifestazione, con il compito di alleggerire una delle serate e introdurre un elemento meno istituzionale all’interno dello spettacolo.

Sanremo 2027, l’alternativa tutta italiana

Parpiglia sottolinea però che il progetto potrebbe cambiare in base all’esito delle trattative internazionali. Se problemi economici o di calendario impedissero di coinvolgere le star straniere, la direzione potrebbe tornare a concentrarsi sui grandi nomi italiani. Tra le alternative spiccherebbe Vasco Rossi, il cui eventuale arrivo a Sanremo sarebbe sicuramente uno degli eventi più clamorosi dell’edizione 2027. Insomma, non si può negare che il conduttore partenopeo abbia idee originali. L’intento principale potrebbe essere proprio quello di realizzare un’edizione completamente diversa, rivoluzionaria e che si allontani dallo stampo delle precedenti. L’idee ci sono tutte, anche la volontà, ma sappiamo tutti che non basta solo quella di De Martino. Bisogna vedere se le star in questione accetteranno (qualora dovessero essere confermate queste voci e qualora ci fosse una richiesta formale). Noi ce lo auguriamo.

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