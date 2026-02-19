Sanremo, colpo di scena dopo Carlo Conti: De Martino e Clerici sorpassati dalla ‘signora’ della Rai
Sanremo 2027 potrebbe avere una nuova regina: Milly Carlucci scalza Clerici e De Martino, testando la sua leadership con Canzonissima 2026.
Mentre il pubblico italiano resta in attesa di conoscere il futuro di Sanremo 2026, i vertici della Rai lavorano già al prossimo capitolo del Festival. L’era Carlo Conti si avvia verso la conclusione naturale e il toto-conduttori per il 2027 è ufficialmente esploso. Tra i nomi più gettonati, spuntano quelli di Antonella Clerici e Stefano De Martino, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Il nuovo volto del Festival potrebbe essere qualcuno di totalmente inaspettato, con una visione capace di unire tradizione e innovazione.
Milly Carlucci, il test di Canzonissima 2026
Il primo segnale arriverà il 21 marzo 2026, con il ritorno di Canzonissima su Rai 1. Ma non sarà un semplice revival: lo show rappresenta un vero e proprio banco di prova per la conduzione del Festival di Sanremo 2027. A guidarlo ci sarà Milly Carlucci, che per l’occasione ricoprirà anche il ruolo di Direttrice Artistica, replicando in tutto e per tutto il modello già visto con Conti e Amadeus al Festival.
Il progetto è ambizioso: un’orchestra dal vivo, dodici o tredici Big della musica italiana e una gara strutturata, con meccaniche di voto innovative. La Carlucci sembra voler sperimentare nuove dinamiche social: i cantanti voteranno i propri colleghi senza auto-voto, mentre il pubblico interagirà tramite piattaforme digitali. Una mossa strategica che potrebbe trasformarsi in una vera e propria prova generale per Sanremo, testando la capacità di gestire il coinvolgimento del web in un contesto televisivo classico.
Un format che anticipa il Festival 2027
Al momento i nomi dei partecipanti di Canzonissima non sono ufficiali, ma si vocifera di trattative con artisti come Noemi, Rocco Hunt e persino Patty Pravo. Milly sta costruendo uno show calibrato su misura per il sabato sera, pronto a sfidare direttamente la corazzata di Maria De Filippi e il suo Amici su Canale 5. Il successo in termini di ascolti potrebbe sancire di fatto la sua leadership per Sanremo 2027.
La scelta di una conduttrice femminile e autorevole riflette l’esigenza della Rai di un cambio di passo, puntando su qualcuno in grado di dialogare con le nuove generazioni senza tradire il pubblico storico. Carlucci, fresca di trionfo con Ballando con le stelle, ha mostrato energia e sicurezza, qualità indispensabili per gestire la macchina più complessa della televisione italiana. Se il test di Canzonissima riuscirà, Milly Carlucci potrebbe diventare la prima donna a guidare il Festival in solitaria da decenni, segnando una svolta storica per Sanremo. Il pubblico e i vertici Rai osservano attentamente: il 2027 potrebbe finalmente consacrare una nuova "regina" del palco dell’Ariston, pronta a scrivere il prossimo capitolo della musica italiana.
