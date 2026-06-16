Sanremo 2027, le Lollipop ‘prenotano’ il Festival e chiamano De Martino: “Noi ci siamo” L'iconica girl band dei primi anni Duemila è tornata in tour con un nuovo singolo. E nel corso dell'ultimo live milanese ha lanciato un appello molto chiaro alla kermesse.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Le Lollipop sono tornate e, con loro, torna anche il sogno di Sanremo. Nel pieno dei festeggiamenti per i 25 anni dal debutto con "Down Down Down", la prima girl band italiana nata in tv rilancia la propria candidatura direttamente al nuovo ‘padrone di casa’ dell’Ariston: Stefano De Martino. Insomma, l’appello pronunciato dal palco dell’ultimo tour è chiaro, tra cori del pubblico e un entusiasmo che dimostra quanto il fenomeno dei primi anni Duemila non sia mai (davvero) stato archiviato. Ecco tutti i dettagli.

Il ritorno in tour delle Lollipop

Le Lollipop nascono da un talent televisivo di molti anni fa, Popstars, che all’epoca portò per la prima volta nel nostro Paese il format della band interamente ‘costruita’ sul piccolo schermo. Oggi, a un quarto di secolo di distanza, tre delle cinque componenti originarie – Marta Falcone, Marcella Ovani e Veronica Rubino – hanno deciso di rimettersi in gioco insieme. All’appello mancano Roberta Ruiu e Dominique Fidanza, che non fanno parte di questa reunion, ma lo spirito del progetto resta lo stesso: una girl band italiana che vive di armonie vocali, coreografie pop e momenti dichiaratamente ‘catchy’.

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Sui social il trio ha raccontato quanto lavoro ci sia stato dietro questo ritorno: mesi di prove, di studio e di preparazione per costruire uno show che fosse all’altezza della nostalgia dei fan e, allo stesso tempo, capace di parlare a un pubblico nuovo. "Abbiamo lavorato tantissimo per questo ritorno", hanno dichiarato, "e la voglia di salire di nuovo su quel palco insieme a voi è immensa. Sarà un viaggio attraverso la nostra musica, tra ricordi e nuove vibrazioni".

Un live tra nostalgia e futuro

La tappa milanese del nuovo tour, al Borgo delle Perse, è stata il vero banco di prova. Sul palco, il gruppo ha scelto di giocare a carte scoperte: minigonne argentate sbrilluccicanti, stivali alti, body aderenti e lunghi guanti neri fino al gomito, in perfetto stile primi anni Duemila. E il pubblico ha risposto come se il tempo non fosse mai passato, definendo il trio assolutamente ‘iconico’ nei video condivisi online.

Ma il concerto non è stato solo un tuffo in chiave amarcord. Accanto ai successi storici è apparso infatti "Say Now", il nuovo singolo che segna il ritorno discografico della band. Il brano è stato accompagnato da una coreografia curata in ogni dettaglio, a sottolineare che questa non è una reunion estemporanea, ma un tentativo concreto di rimettersi in moto nel presente, con un’identità pop aggiornata.

L’appello a De Martino e il sogno Sanremo 2027

Tra un brano e l’altro, è arrivato poi il momento delle confessioni. E così le Lollipop hanno ammesso di sognare, perché no, un’esperienza nel prossimo Sanremo 2027. Il pubblico ha subito accolto l’idea con cori entusiasti di "Stefano, Stefano", riferimento chiaro al nuovo direttore artistico e conduttore De Martino. E qualcuno ha pure suggerito, con l’approvazione evidente del trio, un "Eurovision" ad alta voce, dato che una nuova categoria dedicata alla kermesse europea dovrebbe essere introdotta l’anno prossimo. Tra il serio e il faceto, la band ha concluso con un vago "lasciamo un punto interrogativo". Che però non scoraggia affatto gli appassionati. E a chiudere il siparietto ci ha pensato Marcella Ovani, con una battuta destinata a rimbalzare subito sui social: "Stefano, io sono single", ha detto ridendo.

Nel frattempo, il tour delle Lollipop proseguirà il 19 giugno a Desenzano, al Viva Radio FM Coco Beach, e il 3 luglio a Padova, al Pride Village. Per gli annunci ufficiali sul Festival c’è sempre tempo.

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